The Walking Dead: Dead City, nuove foto e dettagli sullo spin-off con Maggie e Negan

Se stavate già sentendo la mancanza degli zombie in tv – e le creature di The Last Of Us non valgono! – potete già iniziare a fare il conto alla rovescia. Il nuovo spin-off di The Walking Dead, quello incentrato su Maggie e Negan, è in dirittura d’arrivo o quasi. Ecco tutto quello che sappiamo su The Walking Dead: Dead City.

Di cosa parla The Walking Dead: Dead City

The Walking Dead: Dead City seguirà l’improbabile coppia composta da Negan e Maggie, interpretati da Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, raggiungere New York City anni dopo la conclusione della serie principale.

Le premesse sono semplici: Maggie si mette alla ricerca del figlio Hershel, rapito da un misterioso personaggio conosciuto come Il Croato e interpretato da Željko Ivanek. Per raggiungere New York e navigare tra le strade della città alla ricerca di Hershel, Maggie dovrà chiedere l’aiuto della persona con cui meno di tutte vorrebbe collaborare, Negan, l’uomo ha ucciso Glenn, suo compagno e padre di Hershel.

La data di uscita di The Walking Dead: Dead City

La serie sarà composta da 6 episodi pronti a debuttare negli Stati Uniti su AMC e AMC+ domenica 18 giugno 2023. Non abbiamo conferme sulle tempistiche dell’arrivo della serie in Italia, ma la speranza dei fan che sia Disney+ a trasmetterla in contemporanea o quasi con gli USA è altissima.

Le differenze rispetto alla serie originale

La nuova miniserie avrà in comune con The Walking Dead alcuni dei suoi personaggi – Negan, Maggie ed Hershel, interpretato stavolta da Logan Kim e non più da Kien Michael Spiller per questioni di età – e la stessa ambientazione post-apocalittica, ma chi si aspetta lo stesso tono della serie principale è destinato a restare deluso.

La serie sarà ambientata per le strade di New York, dove la pandemia si è evoluta in modo diverso rispetto alle aree rurali della Georgia e del Virginia a cui eravamo abituati. Manhattan, ha spiegato il produttore esecutivo Scott M. Gimple, è stata tagliata fuori dalla terraferma molto tempo prima e in quella che a tutti i fatti è un’isola senza più collegamenti col resto degli Stati Uniti ora regnano l’anarchia e il terrore.

L’altra grande differenza sarà rappresentata dal tono scelto per la serie, meno ispirato ai lavori di George A. Romero e più vicino al John Carpenter di 1997: Fuga da New York. Non solo. Lo spin-off perderà anche quella componente corale che ha sempre caratterizzato la serie principale, e che in alcuni casi ha fatto storcere il naso agli spettatori: i sei episodi saranno concentrati su Maggie, Negan e altri pochissimi personaggi. Questo permetterà agli sceneggiatori di approfondire maggiormente la storia raccontata e mantenere l’attenzione degli spettatori sui due protagonisti.

Bisognerà aver visto The Walking Dead per capire lo spin-off?

La domanda è lecita, considerando che chi non ha mai visto la serie principale ha da recuperare ben 11 stagioni per un totale di 177 episodi. Va da sé che avere un’infarinatura generale potrebbe aiutare sicuramente gli spettatori, ma non è affatto necessario aver visto The Walking Dead prima di iniziare a seguire The Walking Dead: Dead City.

Lo showrunner Eli Jorné ha già chiarito che si tratta di un nuovo mondo e che anche i nuovi spettatori “impareranno a conoscere la storia dei due protagonisti molto velocemente”.

Il cast di The Walking Dead: Dead City

Oltre a Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan, assoluti protagonisti dello spin-off, il cast vedrà Gaius Charles nel ruolo dello sceriffo Perlie Armstrong, un devoto uomo di famiglia che diventa spietato nella sua ricerca di quella che pensa essere giustizia, Željko Ivanek in quelli del misterioso Croato e il già citato Logan Kim nei panni di Hershel.

Jonathan Higginbotham interpreterà Tommaso, la giovane Mahina Napoleon sarà Ginny e Trey Santiago-Hudson interpreterà Jano.

Il teaser trailer ufficiale

Gli altri spin-off in arrivo

Oltre a The Walking Dead: Dead City sono altri due gli spin-off della fortunata serie in lavorazione in queste settimane, entrambi ancora senza data di uscita. The Walking Dead: Daryl Dixon ci porterà in Francia per seguire le avventure di Daryl dopo la conclusione della serie principale. 6 gli episodi previsti con debutto, ancora senza data di uscita ufficiale, nella seconda metà del 2023.

L’altro spin-off, e forse anche quello più atteso, è quello che chiuderà la storia di Rick e Michonne. Le riprese di questa miniserie ancora senza titolo ufficiale sono iniziate da poche settimane e il suo debutto è previsto nel corso del 2024, in data ancora da definire.