Era il 5 ottobre scorso, quando su Fox (canale 112 di Sky) è andata in onda quella che sarebbe dovuta essere l’ultima puntata della decima stagione di The Walking Dead. “Sarebbe”, appunto, perché la pandemia e lo slittamento delle riprese dell’undicesima ed ultima stagione hanno spinto la produzione a regalare al pubblico sei episodi bonus, che ora hanno una data di partenza.

Quando torna in tv The Walking Dead?

La data da cerchiare sul calendario è. Quel giorno, alle 21:00, Fox Italia manderà in onda il primo dei sei episodi extra della decima stagione, in attesa di arrivare al capitolo finale che, ricordiamo, sarà composto da 24 episodi suddivisi in due parti uguali, trasmessi tra il 2021 ed il 2022.

Nell’attesa, i fan dello zombie drama nato dal comic book di Robert Kirkman potranno godere di questi sei episodi, che proseguiranno nel racconto e seguiranno così gli eventi successivi all’ultimo episodio andato in onda. Stando alle prime informazioni rilasciate, i protagonisti dovranno rialzarsi dopo la fine della Guerra dei Sussurratori.

Ognuno di loro inizierà a sentire il peso della lotta ed i traumi passati, diventando più vulnerabili. Sullo sfondo, il tentativo di trovare le forze per proseguire nelle loro vite, mantenere le loro amicizie ed il gruppo unito, mentre il futuro dell’umanità appare sempre più incerto.

Le novità del cast

I sei episodi regaleranno numerose sorprese anche dal punto di vista del cast: oltre al già annunciato ritorno di Lauren Cohan nei panni di Maggie, troveremo anche Robert Patrick, che sarà Mays; Okea Eme-Akwari, presentato come il nuovo co-protagonista, Elijah ed Hilarie Burton Morgan, che darà volto alla famosa Lucille, moglie di Negan, interpretato dal marito Jeffrey Dean Morgan.

Proprio Patrick è tra i protagonisti del video che potete vedere in alto e che ci mostra una fase della preparazione dello show: una table read di una delle scene degli episodi, a cui partecipano anche Ross Marquand (Aaron), Seth Gilliam (Gabriel) e Josh McDermitt (Eugene).

Le trame dei nuovi episodi di The Walking Dead

Curiosi di sapere adesso cosa accadrà nei prossimi episodi di The Walking Dead? A seguire trovare le sinossi dei sei episodi bonus: ovviamente, se non volete spoiler, non proseguire nella lettura.

Episodio 10×17-“Home sweet home”

Maggie (Lauren Cohan) è tornata con una storia che non è pronta a condividere, anche quando il suo passato la raggiunge. L’incolumità di Negan (Jeffrey Dean Morgan) è di nuovo in gioco. Daryl (Norman Reedus) e Maggie combattono una minaccia invisibile e sconosciuta.

Episodio 10×18-“Find me”

Un’avventura per Daryl e Carol (Melissa McBride) gira male quando si imbattono in una vecchia capanna. Daryl torna indietro nel tempo fino agli anni in cui lasciò il gruppo dopo la scomparsa di Rick.

Episodio 10×19-“One more”

Gabriel (Seth Gilliam) e Aaron (Ross Marquand) cercano cibo e provviste da portare ad Alessandria. Piccole tragedie portano a tragedie più grandi se manca la fiducia e l’ottimismo viene distrutto quando si trovano alla prova finale.

Episodio 10×20-“Splinter”

Eugene (Josh McDermitt), Ezekiel (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura) e Princess (Paola Lázaro) vengono catturati e divisi. Princess lotta con i ricordi del suo passato traumatico e cerca di scappare in tutti i modi con l’aiuto di Ezekiel.

Episodio 10×21-“Diverged”

Daryl e Carol arrivano a un bivio e si dirigono per strade separate. I loro viaggi individuali saranno il punto di svolta necessario per ricucire la loro amicizia o la distanza tra loro rimarrà permanente?

Episodio 10×22-“Here’s Negan”

Carol accompagna Negan in un viaggio, sperando di ridurre al minimo la crescente tensione. Negan riflette sugli eventi che lo hanno portato a questo punto e giunge a una conclusione sul suo futuro.