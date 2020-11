The Voice Senior, il promo con i giudici (video)

Ci si avvicina a grandi passi verso l’esordio della versione senior di The Voice che condotta da Antonella Clerici e che andrà in onda su Rai 1 presumibilmente da venerdì 27 novembre come anticipato nel nostro retroscena lanciato nelle ultime ore. Sappiamo che il programma sarà dedicato a cantanti over 60 che si rimetteranno in gioco mettendo in pratica le loro doti canore. Conosciamo anche i quattro giudici (più una) che saranno il perno del talent con i loro giudizi: Al Bano con Jasmine Carrisi, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.

Dopo giorni in cui Rai 1 ha passato a tambur battente un breve promo generale avvertendo l’arrivo di The Voice Senior, ecco che durante una delle pause pubblicitarie di Tale e Quale show trasmesso venerdì 6 novembre 2020 arriva qualcosa di più concreto. Rai 1 ha trasmesso per la prima volta lo spot promozionale che lancia il programma ‘prossimamente’.

Ci troviamo in un backstage in cui ‘per caso’ i giudici si incrociano tra una stanza e l’altra incuriositi dalla storica poltrona su cui ognuno di loro si siederà molto presto, nonostante le registrazioni di The Voice Senior siano già in corso come mostrato dalla stessa Clerici tramite il suo profilo Instagram. Dalla poltrona piano piano si scorge una presenza, viene accompagnata da una colonna sonora (e che colonna sonora!) ovvero Reality di Richard Sanderson, nientepopòdimenoche la colonna sonora de Il tempo delle mele.

Promo di #TheVoiceSenior, il nuovo programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici.

Regista del promo Matteo Lanzi pic.twitter.com/dVa85Aclis — Cinguetterai (@Cinguetterai) November 6, 2020

Il quintetto corre incuriosito verso la poltrona e scoprire chi si cela dietro. Prevedibilmente non poteva non essere la conduttrice del talent già impegnata nel mattino di Rai 1 con E’ sempre mezzogiorno. La voce del promo recita il claim: “E’ ora di sentire la vostra voce” ma sulla data nessuna indicazione “Prossimamente su Rai 1” .