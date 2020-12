E’ il titolo forte di questo scorcio di stagione televisiva, The voice senior, con una media che sfonda il muro del 19% di share ha acceso il venerdì sera di Rai1 ed ha dato un titolo nuovo e forte alla propria programmazione d’intrattenimento prossima futura. Non solo, The voice senior ha dato nuova luce ad Antonella Clerici alla ricerca da tempo di una prima serata di valore, dopo aver riacchiappato anche la fascia del mezzogiorno con il nuovo programma E’ sempre mezzogiorno, ormai stabilizzatosi su un buon dato di ascolto.

The voice senior è la scommessa vinta del direttore di Rai1 Stefano Coletta che lo ha fortemente voluto sulla sua rete, capendone prima di altri le potenzialità, a dispetto di tanti dubbi che in molti avevano avuto rispetto a questa sua decisione, quindi tanto di cappello al capo della prima rete. The voice senior, prodotto in collaborazione con Fremantle, che di questi prodotti ne sa e molto, essendo un programma registrato fa anche della sua confezione uno dei suoi punti di forza e la confezione di The voice senior è di assoluta qualità, montaggio post produzione compreso, cosa questa in Rai non sempre assicurata in passato.

Venerdì dunque andrà in scena la semifinale di questo programma, mentre domenica 20 dicembre 2020, come annunciato da queste colonne, ci sarà l’appuntamento conclusivo di questo primo viaggio di The voice senior nell’etere televisivo nostrano, con la finale che andrà in onda in diretta dagli studi Rai di Milano. TvBlog è in grado di anticiparvi il super ospite che impreziosirà la finale di The voice senior 2020 e che sarà Gianna Nannini.

Di Gianna è uscito da poco un nuovo video relativo al suo nuovo singolo dal titolo “L’aria sta finendo” tratto dal suo ultimo album di inediti “La differenza“. Un pezzo in cui l’artista toscana punta la sua attenzione sulla nostra società e sul fatto che il mondo di oggi stia perdendo in qualche modo la sua armonia: una parte del mondo spreca le risorse, è resa insensibile da una cultura dello scarto e prevarica i più deboli costruendo muri mentali e fisici.

Appuntamento dunque, prima con la semifinale venerdì e poi con la finale di The Voice senior domenica su Rai1 con Antonella Clerici.