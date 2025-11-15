The Voice Senior, buona la prima. Tradimento staccato di 8 punti, Quarto Grado oltre il 7% di Share. FarWest in calo su Rai3. I dati Auditel del 14 novembre 2025

The Voice Senior grida, come impone il titolo, e il tono squillante si riflette anche sugli ascolti. La voce, per dirla in Italiano, arriva all’orecchio del pubblico che non può fare a meno di ascoltare e interessarsi. La prima puntata del programma di Antonella Clerici arriva al 22,6% di Share. Risultato importante che certifica non solo la vittoria della serata, in termini di ascolti, ma anche il successo di una giuria rinnovata. Gigi D’Alessio esce di scena, approdato a Mediaset, e al suo posto arrivano Nek e Rocco Hunt.

Il resto è tutto uguale agli altri anni, compresa la presenza di Loredana Bertè, Clementino e Arisa che animano il programma. Antonella Clerici poi mette ulteriore lustro e qualità alla trasmissione, compresa la tirata d’orecchi a Stefano De Martino con la richiesta di non sforare durante Affari Tuoi. C’è tutto per fare un grande programma, incluso il favore del pubblico in questo esordio particolarmente sentito dalla platea social.

The Voice Senior largamente staccato da Tradimento: Antonella Clerici supera la concorrenza di 8 punti

Discorso diverso per Tradimento: la soap di Canale 5 arriva al 14,6% di Share, un gap con la concorrenza di 8 punti percentuale. Troppo. Anche se Piersilvio Berlusconi si rifà con il preserale e gli altri titoli della settimana. Il divario con la Clerici, tuttavia, è considerevole già dall’inizio per Cologno Monzese. Meglio, in termini di interesse, Le Iene presentano Inside che totalizza il 5,7% di Share.

La versione classica del programma di Davide Parenti rende di più, ma anche il profilo prettamente giornalistico della trasmissione comincia a dare i suoi frutti considerando che l’attuale edizione del programma ha visto puntate toccare anche il 9% e oltre. Quarto Grado, tornando alla serata del 14 novembre 2025, ottiene il 7,6% di Share. Il programma di Rete 4 è ormai una certezza per una fetta di pubblico sempre più grande, appassionata non soltanto di cronaca nera ma anche degli approfondimenti legati alla materia.

Le Iene Inside e Propaganda Live appaiati

Propaganda Live, su La7, ottiene il 5,7% di Share: punteggio speculare a Le Iene perchè i programmi – in termini di pubblico – sono molto simili. Entrambi non rinunciano a una nicchia di affezionati che seguono la trasmissione da tempi non sospetti. Quei nuclei di pubblico, poi, possono portare il bacino d’utenza a espandersi. Gli “occasionali”, tuttavia, sono sempre meno dei fedelissimi.

Su Rai2 Challengers, invece, non va oltre l’1,8%. La passione per il tennis delle ultime settimane ha impattato relativamente sulla platea televisiva che deve aver già visto in altri contesti (e in un passato che comincia a diventare importante, non remoto ma quasi) il cult movie di Luca Guadagnino. Il film è uscito nel 2024, alle soglie del 2026 si può parlare di ampio rewatch che non tutti scelgono di concedersi.

Hanno Ucciso L’uomo Ragno anima Tv8

Discorso simile per Hanno Ucciso L’uomo Ragno – serie dedicata alla vera storia degli 883 – di Sydney Sibilia diretta anche da Alice Filippi. Su Tv8, il canale in chiaro di Sky, il contenuto conquista il 3,2% di Share. La serie è in rialzo anche in chiaro perché, tra qualche mese, probabilmente il prossimo anno, ci sarà il secondo capitolo “Nord Sud Ovest Est”. Quindi il pubblico è portato maggiormente al rewatch per capire e riordinare le idee in attesa del prossimo passo di quello che potrebbe diventare un cult seriale. Le percentuali, comunque, non sono paragonabili rispetto all’uscita del prodotto stesso. Come è accaduto per il lungometraggio di Guadagnino che, al botteghino, ha avuto ottimi risultati. Anche in tv, la prima volta che è arrivato in chiaro, il riscontro del pubblico è stato piuttosto forte dal punto di vista numerico.

Fratelli di Crozza, sul Nove, rimane al 5,4% di Share ma Maurizio Crozza è una certezza per l’emittente: un veterano in Warner Bros Discovery, status che paga anche in termini di ascolto. Il pubblico, ormai, è più che fidelizzato rispetto ai suoi contenuti. Mission Impossible 2, sul Canale 20, non va oltre il 2,2% di Share. Stesso punteggio di Silent Night – Il silenzio della vendetta su Rai4. Mentre, su Iris, Il texano dagli occhi di ghiaccio arriva al 2% di Share.

BakeOff – Dolci in Forno vicino al 4%

Su RaiPremium, invece, la replica di Makari 4 conquista l’1,3% di Share. Il canale ripropone i cult della rete ammiraglia di Viale Mazzini per chi non avesse potuto guardarli in prima visione, la serie prodotta da Palomar – come annunciato da qualche giorno – tornerà sul piccolo schermo con un quinto capitolo. RealTime sfiora il 4% di Share, 3,8 per la precisione, grazie a BakeOff – Dolci in Forno. Brenda Lodigiani porta pubblico all’emittente dopo il cambio di conduzione: l’eredità di Benedetta Parodi pesa, ma con il passare delle puntate la conduttrice sta cercando di attribuire un timbro diverso – più personale – alla trasmissione. Senza snaturarne valori e liturgia.

Chi, invece, non ha bisogno di rodaggio è La Ruota della Fortuna che tocca quota 26,6% di Share nel preserale. La concorrenza di Stefano De Martino, con Affari Tuoi, ottiene il 22,2% di Share. Un gap piuttosto importante che, però, non determina ancora nulla in termini di prospettiva. La sfida in access prime time è ancora viva e, sul lungo termine, i margini della media stagionale per i due programmi potrebbero ancora modificarsi.