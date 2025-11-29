The Voice Senior arriva al 22,5%, Tradimento finale di stagione al 15,3% di Share. La7, senza Propaganda Live, sfiora il 2%. I dati Auditel del 28 novembre 2025

The Voice Senior è ancora leader. Così potrebbe concludersi l’analisi dei palinsesti del venerdì sera. Lo show condotto da Antonella Clerici guadagna ascolti e consensi in termini di numeri, la trasmissione arriva al 22,5% di Share. Una vittoria che per Viale Mazzini e la Rai non è una sorpresa. Il programma è strutturato come un talent, ma non ne ricalca necessariamente la liturgia. Prende spunto dalle versioni più note dei contenitori tv, ma ha sempre avuto una propria cifra stilistica che riesce ad appassionare anche chi è restio al genere. Antonella Clerici, poi, per la tv di Stato è una garanzia.

Un vero e proprio volto familiare in grado di coinvolgere e interessare diverse fasce di pubblico per età e grado di istruzione. Piace ai giovani, è una certezza per i più anziani e uomini e donne di mezza età la vedono come un riferimento per la propria spigliatezza e genuinità. Il cambio di giudici, con l’ingresso nel cast di Rocco Hunt e Nek, che sono andati – di fatto – a sostituire Gigi D’Alessio passato a Mediaset non ha spostato l’interesse della platea televisiva che, anzi, ha rinnovato la fedeltà a un contenuto che viaggia su binari di conferma rispetto alle medie stagionali. Discorso diverso per Tradimento che chiude con il 15,3% di Share.

The Voice Senior leader di ascolti il venerdì sera

La fiction di Canale 5 è sempre stata altalenante nelle percentuali stagionali, attualmente Cologno Monzese ha deciso di concludere la serie per poi concentrarsi su altro. Il futuro del titolo è da decidere. Difficile capire, al momento, se ci saranno nuovi capitoli della fiction. Mediaset, nel prossimo futuro, si concentrerà su altri prodotti seriali. In special modo nel 2026. Rai2, invece, sceglie Ronin che raggiunge il 3,1% di Share. Leggermente meglio FarWest, uno dei pochi contenuti di informazione in onda durante lo sciopero generale della categoria dei giornalisti, che si attesta sul 3,2% di Share.

La terza rete della Rai, per quanto concerne il format di Salvo Sottile, registra dei picchi di crescita che stabilizzano la base di partenza. Una situazione che, fino a qualche settimana fa, era opposta. I valori che sembravano essere in leggero calo hanno acquisito qualche punto nelle singole porzioni di trasmissione. Le Iene presentano: la cura ottiene il 6,9% di Share. Un valore che resta fedele agli standard del format. La trasmissione di Davide Parenti si fa in tre: la versione classica solitamente si attesta intorno al 9% con valori in crescita.

Le Iene sicurezza di Italia Uno

Inside, alternativa dedicata alle inchieste, ottiene il 7,7% di Share – rispetto alla media ponderata – nel giorno di messa in onda e poi la cura, nello specifico, resta in scia rispetto agli altri valori. Italia Uno può contare su un titolo solido che, anche nelle altre forme televisive, non perde appeal. Stessa cosa per Quarto Grado, discorso analogo a quello di FarWest, lo sciopero dei giornalisti non ha scalfito la trasmissione che comunque ottiene l’8,5% di Share.

L’emittente maggiormente penalizzata, in termini di ascolti serali, dallo stop forzato dell’informazione e della categoria, è stata La7: Cairo, il venerdì, punta molto su Propaganda Live. Al suo posto, a causa dello sciopero generale dei giornalisti, è andato in onda Insider – Dietro la verità che ha ottenuto l’1,9% di Share. Il canale è stato “sgonfiato” per lo stop dei cronisti. Se confrontiamo le percentuali delle scorse settimane, il risultato è impietoso. Propaganda Live si conferma una risorsa dell’azienda anche quando non va in onda. Diego Bianchi, per il canale, resta una sicurezza venuta meno – nella serata del 28 novembre 2025 – per cause di forza maggiore.

Hanno Ucciso L’uomo Ragno: la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto viaggia anche in replica

Su Tv8 Hanno Ucciso L’uomo Ragno, la serie di Sydney Sibilia sulla vera storia degli 883, raggiunge il 3,9% di Share. Mentre il secondo episodio arriva al 5,1%. Questa discrepanza c’è stata anche nelle scorse settimane. Trattandosi di un rewatch il pubblico sceglie consapevolmente su quali episodi concentrarsi. La serie, infatti, arriva nel canale in chiaro di Sky dopo essere stata trasmessa nella scorsa stagione sulla PayTv.

Il successo del prodotto lascia intuire che coloro che non hanno visto neppure un episodio della serie siano veramente pochi. Rispetto all’appeal che ha suscitato. Quindi, le differenze in termini di ascolto sono dovute all’attesa degli episodi ritenuti maggiormente cruciali. Sibilia, comunque, tornerà con il secondo capitolo dedicato agli 883 dal titolo Nord Sud Ovest Est. Alla regia anche Alice Filippi.

Fratelli di Crozza certezza per Warner Bros Discovery

Fratelli di Crozza, sul Nove, si attesta intorno al 6,2% di Share. Maurizio Crozza è una sicurezza per la Warner Bros Discovery. In Italia è affidata a lui, per quanto concerne il canale, la porzione di satira. La formula del comico funziona tra parodie e monologhi di un certo spessore. La fanbase è sempre molto alta, anche grazie ai contenuti postati sui social. I canali ufficiali della trasmissione sono tra i più cliccati della categoria. In termini mediatici, la comicità di Crozza sta toccando vette importanti da qualche anno. Come confermano le condivisioni dei singoli contenuti.

Sul Canale 20, invece, troviamo Killer Elite che raggiunge il 2,6% di Share. Mentre Rai4 si accontenta dell’1,1% con 7500. Iris, grazie a Di nuovo in gioco, ottiene l’1,7% di Share. RaiPremium vira sui grandi classici riproponendo In arte Nino, mini-serie diretta da Luca Manfredi, in tributo alle gesta dell’attore Nino Manfredi tra vita, opere e retroscena. La fiction totalizza l’1,3% di Share. RealTime resta intorno al 3,7% di Share con BakeOff – Dolci in forno confermando la media stagionale del programma.

Scotti allunga su De Martino: la Ruota batte i pacchi

Il preserale generalista italiano, invece, vede Gerry Scotti leggermente in allungo su Stefano De Martino. La Ruota della Fortuna in crescita al 26,7% di Share contro il 22,2% di Affari Tuoi. Il margine non è ancora così ampio, ma Cologno Monzese ha dimostrato di poter allungare in una sfida ancora aperta. In special modo con l’arrivo del periodo natalizio.

Le feste avranno un palinsesto dedicato, incluso lo speciale di Raiuno per la Lotteria Italia del prossimo 6 gennaio 2026, ma i giorni che anticipano le festività vedranno un aumento della platea televisiva. I più giovani, in special modo, liberi da obblighi didattici sono portati maggiormente a stare davanti alla tv. Percentuali di pubblico che Rai e Mediaset dovranno dividersi.