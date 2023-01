Pronta ad esordire con la terza edizione di The Voice Senior, oggi pomeriggio Antonella Clerici si presenterà alla stampa per presentare questa nuova edizione del talent show canoro adottato da ormai due anni a questa parte da Rai1, dopo che Rai2 ha ospitato per ben cinque il primo adattamento italiano del format, non legato esclusivamente alla fascia anagrafica degli over.

Quest’anno The Voice darà vita inoltre a un nuovo spin off, dedicato questa volta ai più giovani, dal titolo The Voice Kids, dove si ritroveranno tutti i giudici coinvolti nella versione Over (con un solo cambiamento, che vi raccontiamo qui), ma saranno in gara concorrenti con età decisamente diverse. Questi due appuntamenti sarebbero al momento previsti per sabato 4 e 11 marzo, sempre in prima serata su Rai1.

L’edizione che verrà però presentata oggi alla stampa è la terza edizione di The Voice Senior, dove a concorrere sono chiamati over 60 che nella vita hanno portato avanti il canto come professione, ma tante volte esclusivamente solo come passione. A giudicarli, a sceglierli e a guidarli nel ruolo di coach saranno Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e new entry di quest’anno i Ricchi e Poveri.

Dall’appuntamento con la stampa odierno si potranno cogliere le novità eventualmente apportate al meccanismo della trasmissione (la Clerici nei giorni scorsi all’interno di È sempre mezzogiorno ha fatto capire che ci potrebbero essere delle novità in questo senso, senza però rivelare nulla) e come si sono inseriti nel rodato schieramento di coach i Ricchi e Poveri, che prenderanno di fatto il posto di Orietta Berti, subentrata lo scorso anno alla coppia dei Carrisi, formata da Albano e dalla figlia Jasmine.

Per non perdersi quindi neanche un’istante della conferenza stampa che si terrà oggi pomeriggio dalle 14:00 non potete perdervi il nostro liveblogging, nel quale troverete tutte le dichiarazioni rilasciate.