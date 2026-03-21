The Voice Generations supera il 23% di Share, GFVip con il freno a mano tirato al 14,3%. I dati Auditel del 20 marzo 2026

The Voice Generations si conferma in stato di grazia. La trasmissione condotta da Antonella Clerici rimane un titolo efficiente in ogni sua variante. La giuria sembra essere molto affiatata e la conduttrice riesce comunque a tenere le fila di un contenuto che mescola talenti, emozioni e intrattenimento. Questo piace al pubblico che resta fedele alla liturgia del format e regala percentuali importanti alla rete ammiraglia di Viale Mazzini. Siamo, infatti, a quota 23,3% di Share.

Raiuno tocca un’altra vetta particolarmente stimolante, se si considera il venerdì sera come test per quello che a tutti gli effetti è uno show canoro. Situazione completamente diversa a Mediaset: il Grande Fratello Vip torna, ma il mordente resta piuttosto tiepido. Cologno Monzese sperava di sbaragliare la concorrenza grazie al ritorno di Ilary Blasi, subentrata ad Alfonso Signorini nella conduzione, in prima serata ma così non sembra essere. Almeno fino a questo momento.

The Voice Generations supera largamente il GFVip

Esordio fiacco per il reality show più longevo del piccolo schermo italiano che, al secondo appuntamento in quella che è la versione con inquilini illustri nella casa più spiata di Cinecittà, non riesce a imporsi – in termini percentuali – come avrebbe voluto. La situazione resta ferma al 14,3% di Share. In calo rispetto anche alla prima puntata. La fidelizzazione c’è, ma serve un ulteriore incentivo per accattivare porzioni di pubblico.

Il percorso è ancora lungo, ma qualche domanda è possibile cominciare a porsela. Soprattutto dai vertici che dovranno capire come mettere in condizione di risalita un titolo di punta. Le reti cadette scommettono su altro: nella fattispecie Rai2 con Delitti in Paradiso e Oltre il Paradiso riesce a stabilirsi fra il 3,7 e 3,8% di Share. Rai3 invece lascia spazio a Il tempo che ci vuole attestandosi sul 2,4% di Share. Rete4 si affida a Quarto Grado che guadagna il 7,6% di Share.

De Martino supera Scotti sul filo del rasoio

Italia Uno, invece, ritrova Wonder Woman che regala all’emittente Mediaset il 5,8% di Share. La7 resta di poco sotto con lo Speciale Elettorale per il Referendum sulla Giustizia che garantisce a Cairo il 5,2% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, con MasterChef arriva al 2,8% di Share. Fratelli di Crozza rimane sul Nove confermando il 6,6% di Share. Il Canale 20 con Solo per Vendetta si aggiudica il 2% di Share. Un punto in meno, invece, per Derailed – Punto d’impatto che, su Rai4, supera di poco l’1% di Share. 1,1 il totale di percentuale raggiunta.

La recluta supera il 2% su Iris mentre Imma Tataranni, in replica su RaiMovie, si attesta sull’1,5% di Share. Sfida sul filo del rasoio per i due giochi delle reti ammiraglia Rai e Mediaset: Affari Tuoi ottiene il 24,3%, mentre La Ruota della Fortuna resta al 24,2% di Share. Gerry Scotti perde per un’incollatura la disputa del preserale italiano con Stefano De Martino. Un confronto, ormai, più che serrato che anima palinsesti e preferenze degli italiani. La ruota gira, ma anche gli appassionati che sembrano pronti a cambiare canale per andare da una parte all’altra in attesa della trasmissione favorita. Battaglia televisiva tutt’altro che chiusa tra aspettative e colpi di scena.