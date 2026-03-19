Grande Fratello Vip, quanto guadagnano davvero Ilary Blasi, le opinioniste e i concorrenti: le cifre (non ufficiali) dell’edizione 2026

Dal cachet di Ilary Blasi ai compensi settimanali dei vipponi, passando per il caso Alessandra Mussolini: ecco il quadro economico della nuova edizione del reality di Canale 5. Nessuna cifra è ufficiale, Mediaset non ha mai confermato nulla. Ma le indiscrezioni parlano chiaro.

Il Grande Fratello Vip 2026 è partito da appena due giorni (domani sera, venerdì, la seconda diretta dalla casa di Cinecittà con la prima eliminazione) e già si parla di tutto: dagli scontri tra concorrenti, dal ritorno di Ilary Blasi alle frecciatine di Selvaggia Lucarelli. Ma c’è un tema che, edizione dopo edizione, torna sempre con la stessa puntualità: quanto guadagnano davvero i protagonisti della casa più spiata d’Italia?

La risposta onesta è che non lo sa nessuno con certezza. A parte ovviamente Endemol che contratta gli ingaggi direttamente con i protagonisti e i loro agenti e Mediaset, che paga.

La rete non ha mai comunicato cifre ufficiali. Ma negli anni, tra indiscrezioni, ricostruzioni giornalistiche e qualche rara testimonianza diretta di ex concorrenti, è possibile delineare un quadro abbastanza preciso. O almeno verosimile.

Ilary Blasi: il cachet più alto del cast

La conduttrice è, prevedibilmente, la più pagata. Secondo le ricostruzioni più accreditate, circolate su diverse testate nelle settimane precedenti al debutto, Ilary Blasi percepirebbe intorno ai 30.000 euro a puntata, per un totale stagionale che si aggirerebbe intorno ai 650-700.000 euro. Cifre coerenti con i compensi che Mediaset riconosce storicamente ai volti di punta dei suoi reality di prima serata, in linea con quanto guadagnava il suo predecessore Alfonso Signorini.

Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici: due fasce molto diverse

Il capitolo opinioniste è interessante, perché i due nomi seduti accanto a Ilary Blasi sembrano collocarsi su livelli economici molto diversi. Per Selvaggia Lucarelli, secondo le indiscrezioni il cachet offerto per questa edizione sarebbe leggermente inferiore a quello della Blasi, ma superiore a quanto ha percepito nelle ultime edizioni di Ballando con le stelle. Non meno di 25mila euro. Anche in considerazione del passaggio da RAI a Mediaset che la rendono il vero valore aggiunto di questa edizione.

Per Cesara Buonamici il quadro è più contenuto: il volto di punto del TG5 ama far parte di questa trasmissione, conferisce autorevolezza e reputation. Oltretutto con un vero e proprio tour de force che la vedono in onda prima sul TG5 e poi in diretta per diverse ore. Percepirà un premio inferiore a quello versato in passato a Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Ma è un volto della rete.

Il caso Alessandra Mussolini: 350.000 euro fissi

Diversa la questione per i concorrenti il cui cachet viene concordato personalmente. In passato il record assoluto pare sia stata la cifra versata ad Al Bano. Pare invce che l’ex europarlamentare avrebbe firmato un contratto da 350.000 euro garantiti, indipendentemente dal numero di puntate trascorse nella casa. In altre parole: anche se venisse eliminata al primo televoto – la Mussolini è già nominata dopo la prima puntata – il compenso resterebbe invariato. Una formula contrattuale insolita, che testimonia quanto Mediaset abbia puntato forte su questo nome per il rilancio del format.

I vipponi: da 1.000 a 20.000 euro a settimana

Per i concorrenti il meccanismo è completamente diverso e molto più variabile. Il punto di partenza, secondo quanto aveva spiegato l’ex gieffina Micol Incorvaia, è circa 1.000 euro a settimana. Da lì le cifre salgono in proporzione alla notorietà del personaggio e alla capacità di attirare pubblico. La fascia media consolidata, stando alle ricostruzioni disponibili, si colloca tra i 4.000 e i 7.000 euro settimanali. I profili più forti mediaticamente possono arrivare a 20.000-30.000 euro a settimana. Che dovrebbe essere la cifra destinata ad Adriana Volpe e Antonella Elia, sicuramente due tra le personalità con maggiore esperienza e più in vista.

Il confronto con i concorrenti nip del Grande Fratello tradizionale è impietoso: i non famosi guadagnano circa 50-80 euro al giorno. Poche centinaia di euro a settimana, contro le migliaia garantite ai vip.

Il montepremi: 100.000 euro, ma il vincitore ne incassa la metà

Il primo classificato si aggiudica un montepremi da 100.000 euro, ma per regolamento consolidato il 50% deve essere devoluto in beneficenza. Al netto delle imposte, il vincitore porta a casa una cifra che si avvicina ai 40.000 euro. Una somma che, per i concorrenti con cachet settimanali elevati, rappresenta paradossalmente la parte meno significativa del guadagno complessivo maturato durante la permanenza in casa.

Le pagelle della prima puntata del GFVIP

Il vero guadagno è dopo

Il punto che accomuna tutte le ricostruzioni è uno: per molti partecipanti, il cachet settimanale è solo l’inizio. La vera partita economica si gioca dopo l’uscita dalla casa, tra contratti televisivi, collaborazioni radiofoniche, sponsorizzazioni sui social e ospitate. È così che alcuni ex concorrenti hanno costruito carriere solide, mentre altri si sono fermati a una notorietà temporanea. Con un cast che mescola volti storici come Antonella Elia e Adriana Volpe a personaggi più giovani e social-first, l’edizione 2026 offrirà probabilmente entrambi gli scenari.

Chi vince?

In questo momento è interessante anche lo studio delle scommesse sul Grande Fratello. Al momento i bookmaker (dati Sisal) danno favorita Adriana Volpe la cui vittoria è quotata 2. Seguita da Renato Biancardi (3) e Antonella Elia (7,5). Tutti gli altri sono in doppia cifra da Francesca Manzini, Raimondo Todaro, Paola Caruso, Raul Dumitras (12). In coda Marco Berry e Dario Cassini addirittura a 66.