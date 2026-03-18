GFVip, le pagelle della prima puntata: Ilary Blasi da manuale, Lucarelli graffia, Mussolini già protagonista

La prima puntata dell’ottava edizione del GFVip premia la conduttrice e accende i riflettori su chi ha carattere. Chi ha convinto, chi ha deluso e chi è già diventato il personaggio della serata.

Una pagella, tanto per non perdere il vizio anche su questa edizione del GFVip per capire i veri personaggi, il loro atteggiamento e quelli che sono stati i confronti più divertenti fin dalla prima puntata in attesa anche della prima eliminazione, fissata per venerdì, 20 marzo.

Le pagelle

Ilary Blasi — voto 9

Erano anni che non si vedeva una conduttrice così a proprio agio al Grande Fratello. Ilary Blasi sa di giocarsi moltissimo in questa edizione. Non è un mistero che non ci sia mai stato molto feeling tra lei e la gestione di Pier Silvio Berlusconi che un po’ volutamente l’ha tenuta in panchina con programmi di ringhiera.

Entra in scena con il piglio di chi ha il peso della situazione in modo leggero ma non superficiale ma padronanza assoluta del mezzo. Senza tuttavia perdere quella cifra un po’ svagata che la porta a commettere gaffe divertenti che la rendono umana. La puntata, iniziata tardissimo rispetto alle consuetudini ma non così lenta e piatta come in passata, è andata via veloce anche per merito suo.

Selvaggia Lucarelli — voto 6

Debutto con riserva. Ha portato in dote una lista di conti in sospeso con almeno metà del cast e li ha riscossi uno per uno, con stoccate calibrate su Todaro, Mussolini e persino sulla conduttrice. Il problema è che sembra che sia stata messa lì apposta. E più che una opinionista sembra una ex che ha moltissimi fidanzati o amiche del passato e una memoria di ferro con la volontà di farla pagare a tutti. I tempi stretti non la aiutano.

Chi la conosce ha risposto a tono. Rischia di cadere nel ruolo di quella che deve fare gazzarra a tutti i costi: e dunque di stancare.

Cesara Buonamici — voto 8.5

Nel caos generale della prima puntata, la sua misura è già un valore. Fantastico il modo in cui al TG5, che conduce, si annuncia come opinionista: “Nel cast Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e…. la sottoscritta”. Sempre misurata, educata, intelligente. Poche parole, di peso.

Non si impone con il volume ma con la precisione: le sue osservazioni arrivano puntuali e spesso risultano più taglienti di quanto sembrino al primo ascolto. Presenza solida, difficile da spostare. Dà una enorme autorevolezza ed eleganza a un contesto persino troppo popolare.

Alessandra Mussolini — voto 8

È entrata come se sapesse già di essere il personaggio della serata, e lo ha dimostrato. Si è scontrata con Lucarelli senza arretrare di un centimetro, ha preso di mira Paola Caruso per la risata, ha chiesto il latte a mezzanotte e ha nominato Antonella Elia con una motivazione che valeva da sola metà puntata. Divide, fa discutere, non annoia mai. Esattamente quello che serve.

Antonella Elia — voto 5

Anni fa Raimondo Vianello aveva lanciato un sondaggio: Antonella Elia ci fa o ci è? Possiamo garantire che ci fa. Ed è un peccato perché la persona ha una statura di gran lunga superiore a quella del personaggio. Però a questo giro il rancore verso Adriana Volpe sembra essere il suo unico tasto e lo suona dall’inizio alla fine. Ignorarla al saluto, commentare il colore del vestito, descriverla come una finta amica davanti a tutti: la strategia è chiara ma rischia di diventare ripetitiva in fretta. Ha carattere, ma incastrata su un’unica dinamica finirà per logorarsi prima degli altri.

Adriana Volpe — voto 6

Ha scelto il registro opposto rispetto alla Elia: dichiarata apertura al dialogo, nessuna provocazione diretta, vocazione al ruolo di persona ragionevole. Funziona fino a un certo punto, perché in un reality chi non accende scintille tende a sparire. Ha però centrato un risultato concreto portando a casa il Gold Club per la sua squadra. Ancora da valutare.

Raimondo Todaro — voto 5

Primo a varcare la porta rossa, primo ad essere messo in difficoltà. La spiegazione sul mancato saluto alla Lucarelli era debole e lei lo ha saputo ribaltare con efficacia. Dentro la casa si è seduto e non si è più fatto notare. Ingresso anonimo.

Marco Berry — voto 4

Il numero con la calcolatrice non ha impressionato nessuno e i commenti ironici non si sono fatti aspettare. Dentro la casa ha nominato Paola Caruso per la risata, motivazione che suona più come una resa che come una strategia. Presenza ancora tutta da definire.

Paola Caruso — voto 4

Assegnatole insieme a Giovanni Calvario la missione di spia della casa, con accesso a una stanza segreta e a un assistente virtuale per raccogliere informazioni. Ruolo potenzialmente interessante, ma la sua presenza sonora ha già irritato diversi coinquilini prima ancora che la puntata finisse. Il gioco la favorisce sulla carta, la convivenza meno.

GionnyScandal — voto 6

Ingresso in sordina, senza giacca perché aveva freddo. Ma nel confessionale ha detto la cosa più memorabile della serata: ha un tatuaggio sotto l’occhio con la scritta “I’m fine” che al contrario diventa “Save me”. Battuta — o confessione — che vale più di un’ora di dinamiche di gruppo.

Lucia Ilardo — voto 4

Ha ricevuto le nomination di tutti e tre i compagni del Secret Bar e ha risposto dicendo che se l’aspettava. Non è un buon segnale: chi va al televoto alla prima puntata con un profilo ancora indefinito parte in salita. Rischia di uscire prima ancora di capire se sia vip e per cosa.

Giovanni Calvario — voto 4.5

Atteso come una delle personalità più divisive del cast dopo il passaggio a L’amore è cieco, si è invece reso quasi invisibile. Seduto sul divano, fuori da ogni confronto. Una prima puntata da dimenticare in fretta.

Francesca Manzini — voto 5.5

Brillante nelle imitazioni — ha convinto tutti con Mara Venier e Sabrina Ferilli — ma confusa nelle nomination. Ha nominato Antonella Elia senza riuscire a spiegarne il motivo in modo comprensibile, lasciando la conduttrice con le mani nei capelli. Due anime in una: una funziona, l’altra ancora no.