The Voice Generations stacca il GFVip di quasi 10 punti. Scotti vince sul filo del rasoio in access prime time. I dati Auditel del 27 marzo 2026

The Voice Generations ottiene il 24% di Share e stacca il GFVip di quasi 10 punti. Scotti si prende l’access sul filo di lana contro Stefano De Martino e Affari Tuoi.

The Voice Generations chiude la stagione confermando gli standard del contenitore. Una certezza per Raiuno che, con Antonella Clerici, ha sperimentato il titolo nelle sue varianti più diverse. Tutte con ottimi risultati, da The Voice Kids in poi è stato un crescendo di consensi e preferenze. La conduttrice ha portato avanti uno show solido e sempre diverso. Al punto da arrivare a battere prima una leader dell’ascolto come Maria De Filippi, sorpasso arrivato gradualmente, e poi è riuscita addirittura a spuntarla largamente contro un altro contenuto importante di Cologno Monzese.

Si tratta del GFVip, la cui edizione con Ilary Blasi alla conduzione (dopo l’auto sospensione da Mediaset di Signorini) si ferma al 14,8% di Share. La differenza tra i due programmi è di quasi 10 punti. Un percorso netto che alimenta riflessioni da una parte e dall’altra, le suggestioni sono completamente diverse. Così come il clima che si respira dopo una serata dalla concorrenza agguerrita. La sfida delle reti ammiraglia prosegue anche rispetto alle scelte sulle emittenti cadette: si prosegue con Rai2 che sceglie Delitti in Paradiso e Oltre il Paradiso arrivando al 3,2 e 4,1% di Share.

The Voice Generations chiude in crescita

Rai3 propone Erano i ragazzi in barca arrivando al 3,7% di Share, mentre Rete4 grazie a Quarto Grado conquista il 4,8% di Share. Italia Uno totalizza il 6,3% di Share con Wonder Woman 1984. La7 si attesta sul 2,2% di Share con un grande classico come Full Monty – Squattrinati organizzati. Tv8, il canale in chiaro di Sky, seleziona MasterChef confermando un trend piuttosto incoraggiante con il 2,5% di Share. Nove ritrova il consueto appuntamento con Fratelli di Crozza arrivando al 7,7% di Share. Cifre importanti per una delle trasmissioni satiriche più seguite del piccolo schermo.

Canale 20 punta tutto su Old Boy con l’1,4% di Share. Rai4, grazie a Infinite, si accontenta dell’1,4% di Share. Il Cavaliere Pallido, su Iris, conquista il 2,1% di Share. La replica di Imma Tataranni 5 su RaiPremium arriva al 2% di Share. La sfida preserale italiana tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna vede trionfare il gioco condotto da Gerry Scotti per pochi decimi. 24,8 contro 24,5% di Share.

Gerry Scotti e Stefano De Martino si contendono l’access

Il confronto è sempre più serrato e difficile da definire. La disputa, a colpi di percentuali, conferma che i due format ormai piacciono al pubblico televisivo in egual misura e per decretare un leader in quella fascia di palinsesto, ogni sera, bastano pochi punti. I fattori per sancire l’esito della sfida stanno diventando sempre più stringenti.