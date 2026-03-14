The Voice Generations si avvicina al 23% di Share, Io Sono Farah ferma al 16,5%. I dati Auditel del 13 marzo 2026

Antonella Clerici si conferma perno della nuova Rai. La conduttrice è ormai una veterana del Servizio Pubblico e conosce bene il meccanismo legato al consenso e al gradimento di un format piuttosto che un altro, si è sempre messa a disposizione dell’azienda e questa capacità sta pagando. The Voice Generations è una trovata brillante legata a un titolo che, nelle altre versioni, ha dato soddisfazione a Raiuno.

Stavolta la rete ammiraglia di Viale Mazzini arriva a toccare quasi il 23% di Share fermandosi al 22,8%. Un risultato più che soddisfacente se rapportato al 16,5% di Io Sono Farah. Canale 5 propone la maratona della soap turca riuscendo a ottenere un valore importante ma non abbastanza alto da superare la concorrenza.

The Voice Generations vince la serata con il 22,8% di Share

Le reti cadette, invece, compiono altre scelte gratificanti sotto punti di vista diversi: si comincia con Rai2 che guadagna il 3,4% di Share che sale al 3,5% con l’accoppiata Delitti in Paradiso e Oltre il Paradiso. Rai3 punta ancora su La Pelle del Mondo con l’accoppiata Mancuso-Lillo che porta all’emittente il 2,7% di Share. Rete4, per quanto riguarda Cologno Monzese, sceglie Quarto Grado arrivando all’8,8% di Share. Aquaman su Italia Uno si accontenta del 5,5% di Share, mentre La7 giunge al 7,1% di Share con il consueto appuntamento di Propaganda Live.

La trasmissione di Diego Bianchi cresce ulteriormente in questa stagione televisiva per quella che si dimostra essere una piacevole abitudine per una determinata porzione di pubblico a casa. Tv8, il canale in chiaro di Sky, con MasterChef non va oltre il 2,4% di Share. Fratelli di Crozza, sul Nove, ottiene il 5,9% di Share. Survivor, sul Canale 20, arriva all’1,5% di Share.

La Ruota della Fortuna supera Affari Tuoi

Leggermente indietro Hitman – L’assassino su Rai4 che si attesta sull’1,3% di Share. Cresce su Iris Gli spietati arrivando all’1,8% di Share. Su RaiPremium, invece, la replica della prima puntata della nuova stagione di Imma Tataranni arriva all’1,4% di Share. La sfida nel preserale generalista italiano ha visto affrontarsi ancora Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: i due giochi delle rispettive reti ammiraglia hanno valori pressoché speculari.

In questa occasione ha avuto la meglio Gerry Scotti ottenendo il 24,2% di Share contro il 23,4% di Stefano De Martino, il confronto fra i due conduttori però resta apertissimo per un testa a testa che animerà anche questa seconda parte della stagione televisiva.