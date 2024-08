The Umbrella Academy, la quarta e ultima stagione è un viaggio dolcemente ironico nel dolore dell’eroe

Dopo tre stagioni di The Umbrella Academy abbiamo compreso quanto possa essere difficile la vita di un gruppo di eroi potenti ma pieni di difetti e con il peso di fardelli personali che farebbero gola a qualsiasi psicologo in ogni parte del mondo. I sei intensi episodi che compongono quest’ultima stagione di The Umbrella Academy, disponibilil’8 agosto in streaming su Netflix, non fanno che completare il percorso e rafforzare il concetto, ritrovando una compattezza narrativa che forse si era un po’ persa nella precedente stagione che è stata rilasciata oltre due anni fa.

The Umbrella Academy è tratta dai fumetti ideati e scritti da Gerard Way, cantante e fondatore dei My Chemical Romance, illustrati da Gabriel Bá e pubblicati da Dark Horse Comics. La serie è sviluppata per la tv da Steve Blackman, prodotta da UCP per Netflix; sia Way che Bá sono produttori esecutivi.

The Umbrella Academy 4, la trama

La quarta stagione di The Umbrella Academy riparte dopo lo scontro all’Hotel Oblivion con i fratelli Hargreeves che, nonostante le continue liti, hanno trovato il modo di salvare il mondo per l’ennesima volta e di resettare la loro linea temporale. Si ritrovano in una realtà in cui sono privi di poteri ma dove il padre Reginald è ancora vivo e gestisce un impero potente e nefasto. Intanto una misteriosa setta chiamata I Custodi, organizza degli incontri credendo che la realtà in cui tutti vivono sia una menzogna e che la resa dei conti sia imminente. I fratelli dovranno riunirsi per un’ultima volta per provare a salvare il mondo, rompendo la tranquillità in cui si erano rifugiati.

Il finale di una serie tv è sempre difficile da fare, perché hai gli occhi di tutti i fan puntati contro, perché sarà l’ultima cosa che tutti ricorderanno di te e quella che, in molti casi, rischia di rovinare quanto di buono fatto in precedenza. L’ultima stagione di The Umbrella Academy e le scelte operate per chiudere le vicende possiamo dire, senza fare ovviamente spoiler, che è soddisfacente e non deluderà le attese. Steve Blackman è riuscito nell’ardua impresa di realizzare una bella stagione finale che riprende lo spirito della serie, prova anche soluzioni diverse e tocca il cuore dei personaggi e degli spettatori.

Le ultime sei puntate sono così ricche di eventi e di situazioni inaspettate che è impossibile raccontare qualcosa senza rischiare di rovinare la visione. Quindi non solo per rispettare gli obblighi imposti da Netflix nell’invio delle puntate in anteprima, ma anche per rispetto dello spettatore e della passione seriale, non ci saranno riferimenti a situazioni specifiche, oltre a quelle inserite già nella trama.

I fratelli Hargreeves sono i tipici eroi imperfetti, nel corpo, nella mente, nei loro poteri (che ovviamente recupereranno nel corso degli episodi). Lontani dagli stereotipi, sono personaggi fragili, insicuri, soffocati da un ingombrante figura paterna dittatoriale che li ha sempre controllati. Lasciati liberi di una guida, ciascuno ha cercato di sfruttare al meglio le proprie abilità e in quest’ultima stagione, privi di poteri, hanno tentato di crearsi una vita il più semplice possibile.

Per arrivare a una conclusione i nostri personaggi dovranno ritrovarsi, provare ad affrontare i loro tormenti, superare le paure, fare i conti con la figura paterna e compiere il doveroso percorso di ogni eroe che si rispetti. The Umbrella Academy ci ricorda sempre che è giusto essere sbagliati e che anche lo “sfigato” può diventare un eroe. Non un concetto innovativo, soprattutto per una certa cultura pop dei primi anni 2000, ma che è sempre bene ricordare soprattutto nell’epoca social in cui prevale l’immagine e l’inseguimento della perfezione sia estetica che professionale.

A rendere vivace la situazione i surreali personaggi di Gene e Jean, magistralmente interpretati da Nick Offerman e Megan Mullally. Due predicatori di teorie complottiste, figure tipiche di una cultura americana profonda che contesta la verità prestabilita dai governanti, dalle élite, e percorre strade alternative. Le storie dei vari fratelli Hargreeves funzionano sia quando lavorano in gruppo, che in coppia o in modalità solitaria. Ciascuno affronta il suo percorso in modo dignitoso, senza particolari forzature. Le varie scelte intraprese da “normali” potrebbero sembrare improbabili ma sono in realtà coerenti con la storia personale di ogni personaggio. Non c’è qualcuno che prevale, qualcuno che si trasforma nell’eroe che si sacrifica per salvare gli altri.

Prevale il senso di famiglia e di fratellanza, quello che ha in qualche modo portato alla nascita dell’Umbrella Academy, almeno nel suo spirito ideale. Un’ultima stagione quindi da godere per chi ha apprezzato la serie fin dalla sua prima puntata o per chi ha imparato ad amarla nel tempo.

The Umbrella Academy 4, il cast

Confermato tutto il cast principale di The Umbrella Academy, nella stagione finale ritroviamo Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya e Colm Feore. Tra le novità di stagione troviamo Nick Offerman e Megan Mullally, una coppia nella vita e che interpretano Gene e Jean Thibedeau, professori di un college statale del New Mexico che sviluppano una particolare teoria sul mondo. Altre novità è David Cross che ha un ruolo importante ai fini dello sviluppo del racconto della quarta stagione ma che per questo non si può anticipare.

Elliot Page è Viktor Hargreeves

Tom Hopper è Luther Hargreeves

David Castaneda è Diego Hargreeves

Robert Sheehan è Klaus Hargreeves

Aidan Gallagher è Numero 5

Colm Feore è Reginald Hargreeves

Justin H. Min è Ben Hargreeves

Nick Offerman è Gene Thibedeau

Megan Mullalley è Jean Thibedeau

David Cross

The Umbrella Academy 4, quante puntate sono?

Sono solo 6 puntate, 4 in meno rispetto alle precedenti tre stagioni, ma con una durata anche superiore ai 50 minuti e un finale da 66 minuti.

The Umbrella Academy 5 ci sarà?

No, la serie è stata cancellata, la quarta stagione è stata annunciata come l’ultima.