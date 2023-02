The Tourist, Jamie Dornan torna per la seconda stagione. Ecco cosa sappiamo

Tra i piccoli gioielli televisivi disponibili su Paramount+ in Italia c’è anche The Tourist, una serie thriller di BBC One con Jamie Dornan assoluto protagonista nei panni di un cittadino dell’Irlanda del Nord che si risveglia in un ospedale dell’outback australiano dopo un incidente stradale, senza ricordare nulla dell’accaduto né alcun dettaglio del suo passato.

La serie, distribuita negli Stati Uniti da HBO Max lo scorso anno, era stata prontamente confermata per una seconda stagione neanche due mesi dopo il rilascio nel Regno Unito e oggi, a un anno di distanza, sappiamo qualcosa di più sui nuovi episodi. Poco, ma visto che le riprese non sono ancora iniziate possiamo ritenerci già soddisfatti di queste anticipazioni.

Senza rivelarvi troppo nel caso in cui non abbiate visto i sei episodi che compongono la prima stagione, nei nuovi episodi lasceremo l’Australia in favore dell’Irlanda, dove Elliot e Helen Chambers, ancora una volta interpretata da Danielle Macdonald, si recheranno per scoprire qualcosa di più sul passato dell’uomo, anche se questo avrà delle conseguenze tutt’altro che positive. E se avete già visto la prima stagione sapete che Elliot non era propriamente una bella persona.

Harry e Jack Williams, i creatori di The Tourist, si sono detti sorpresi dell’incredibile risposta del pubblico alla prima stagione: “È stato emozionante seguire il viaggio di questi personaggi così amati e capire dove poterli portare in futuro continuando a consegnare agli spettatori una drama dal tono così caratteristico“.

Le riprese dei nuovi episodi inizieranno a Dublino, in Irlanda, il prossimo aprile e alla regia del primo blocco di episodi ci sarà Fergus O’Brien, già regista di Happy Valley e di Gentleman Jack. Quanto alla messa in onda, tutto è ancora da definire, ma è probabile che dovremo attendere l’inizio del 2024 prima di scoprire la nuova avventura di Elliot.

Come già accaduto per la prima stagione, anche The Tourist 2 sarà trasmessa nel Regno Unito in esclusiva dalla BBC, mentre per la distribuzione internazionale, curata da All3Media, tutto è ancora da chiarire. L’unica certezza, al momento, è che l’accordo con HBO Max per la distribuzione negli Stati Uniti non è stato rinnovato per la seconda stagione.