L’affascinante Jamie Dornan, capace di sedurre e “colpire” con i film di 50 sfumature, torna al mondo delle serie tv dopo l’esperienza di The Fall e prossimamente in Dr. Death, ottenendo il ruolo da protagonista di The Tourist, miniserie in 6 parti prodotta da Two Brother Pictures (già produttrice di Fleabag).

Il titolo non deve ingannare, la miniserie non ha nulla a che vedere con il film del 2010 con la coppia Angelina Jolie e Johnny Depp ambientato in parte a Venezia (a sua volta adattamento di un film francese). Il The Tourist con Jamie Dornan è un mystery thriller scritto da Harry e Jack Williams fondatori di Two Brother Pictures e sarà girato in Australia in questi mesi. La miniserie sarà realizzata in collaborazione con la piattaforma di streaming australiana Stan, con BBC One, il canale tedesco ZDF e con HBO Max la piattaforma di WarnerMedia per il momento presente solo negli USA. All3Media si occupa della distribuzione internazionale e non è al momento possibile anticipare dove potrebbe finire in Italia.

Jamie Dornan sarà un uomo britannico (l’attore è dell’Irlanda del Nord) in vacanza in Australia nelle zone desertiche dal caratteristico colore rossastro. All’improvviso è inseguito da un camion deciso a mandarlo fuori strada. Si risveglia in ospedale, ferito ma in qualche modo ancora vivo nonostante lo scontro con un camion. Peccato che non ricordi nulla, nè il suo nome nè la sua identità. L’uomo dovrà sfuggire ad alcuni misteriosi personaggi del suo passato che gli danno la caccia provando però a ricostruire il suo passato e la sua vita. L’attore ha definito la sceneggiatura di The Tourist “tra le più entusiasmanti mai lette”.

Nel cast della miniserie ci saranno Danielle Macdonald, Shalom Brune-Franklin e Hugo Weaving (annunciato nel cast de Il Signore degli Anelli). Macdonald sarà Helen Chambers un’isperta agente in prova; Brune-Franklin sarà Luci una cameriera che incontra l’uomo durante la sua ricerca della verit mentre Weaving sarà l’agnete Lachlan Rogers uno dei più riconosciuti e rispettati ispettori australiani.