The Resident Emily VanCamp ha lasciato la serie, non ci sarà nella quinta stagione

Una notizia a sorpresa ha scosso la quiete delle serie tv pronte a tornare in onda nell’autunno seriale americano: Emily VanCamp ha lasciato The Resident. La notizia è stata confermata solo in queste ultime ore ma l’attrice, protagonista della serie insieme a Matt Czuchry fin dal primo episodio nel 2018, avrebbe preso la decisione alla fine della quarta stagione.

Online qualche indizio su una possibile sorpresa nella quinta stagione di The Resident era iniziata a circolare da qualche giorno, soprattutto dopo che FOX (il canale che trasmette la serie negli USA) aveva diffuso un poster con il solo Matt Czuchry/Conrad presente. Ma proviamo a capirci qualcosa di più.

We think this will hurt us more than heal us, but we're always in. See you September 21 for the Season 5 premiere of #TheResident. pic.twitter.com/0gTp2EuCpo — The Resident (@ResidentFOX) August 5, 2021

The Resident 5 Emily Van Camp non ci sarà

Il dato di fatto con cui dobbiamo fare i conti è questo: quando il 21 settembre The Resident 5 tornerà in onda su FOX negli USA (in Italia nei mesi successivi su Disney+) Nic interpretata da Emily Van Camp non ci sarà, la sua assenza sarà sicuramente spiegata vista l’importanza del personaggio all’interno della serie tv.

Secondo quanto riporta il giornalista di deadline, Emily VanCamp avrebbe chiesto di lasciare la serie alla fine della quarta stagione. L’attrice e la produzione avrebbero trattato nelle scorse settimane per trovare un accordo (economico) per tornare nella serie, almeno come personaggio ricorrente. Ma a quanto pare questo accordo non è stato trovato ma c’è la possibilità che il suo personaggio torni come guest star in futuro.

La scorsa settimana l’attrice ha rivelato di aver avuto una bambina insieme al marito Josh Bowman (conosciuto sul set di Revenge), ma in precedenza aveva deciso di tenere privata la sua gravidanza. Nonostante anche il suo personaggio fosse incinta nella serie.

The Resident Spoiler

Prima di andare avanti vi segnaliamo l’inevitabile rischio spoiler da qui in avanti soprattutto per chi ancora deve vedere la quarta stagione (disponibile su Disney+, già trasmessa da Fox ma ancora inedita in chiaro su Rai 2).

La quarta stagione è ripartita con le nozze tra Nic e Conrad. La serie scelse di non affrontare di petto il tema del Covid-19 saltando tutta la pandemia e omaggiando soltanto i medici morti per salvare vite durante la fase più acuta. La stagione, oltre a raccontare le dinamiche della sanità americana, si è concentrata da un lato sulla vicenda del personaggio interpretato da Morris Chestnut (anche lui non presente in modo stabile nella quinta stagione e protagonista sempre su Fox di una nuova serie Our Kind of People) e dall’altro sulla gravidanza di Nic.

Il finale di stagione sembrava preludere a un periodo di quiete per la coppia dopo il parto di Nic. Ma evidentemente non sarà così. Il co-showrunner della serie Peter Elkoff alla fine della quarta stagione disse: “quando i nostri fan guarderanno il primo episodio, finiranno per rimanere sconvolti dai cambiamenti che ci saranno nell’ospedale“. E l’ultimo promo non fa che confermare le peggiori ipotesi visto che si conclude con due agenti presentarsi alla porta di casa di Conrad. La serie è un medical drama che si sofferma sulle dinamiche e le tante problematiche della sanità americana ma nonostante questo la parte romantica e il rapporto tra Nic e Conrad erano centrali, non sarà quindi un’assenza facile da gestire.

We can't with this. 😱 It needs to be September 21 already, so we can know what happens! #TheResident pic.twitter.com/wv1b5LAR6N — The Resident (@ResidentFOX) August 30, 2021

The Resident, Emily VanCamp e la regola del quattro

Non è la prima volta che Emly VanCamp interrompe un rapporto di lavoro dopo quattro anni. Nelle sue precedenti esperienze televisive sia Everwood che Revenge terminarono con la quarta stagione, Brothers and Sisters arrivò fino alla quinta stagione ma Emily VanCamp fu solo ricorrente nell’ultima stagione. Insomma sembra che 4 sia il numero perfetto per l’attrice.

The Resident 5 in Italia

Le prime 3 stagioni di The Resident sono disponibili in Italia su Disney+, la quarta sarà inserita in catalogo il prossimo 8 settembre preparando così il terreno all’arrivo della quinta che probabilmente arriverà tra ottobre e novembre con rilascio settimanale seguendo quanto in precedenza facevano prima Fox Life e poi Fox. Nei prossimi mesi la terza stagione dovrebbe arrivare in chiaro su Rai 2.