Solo una sera: tanto è durato, in prime time, The Net, la nuova serie tv di Raidue che ha debuttato martedì scorso, 20 dicembre 2022, con ascolti così bassi da decretarne lo spostamento in seconda serata già dalla settimana prossima, tra l’altro in una giornata festiva. Come a dire: ci rinunciamo subito.

The Net-Gioco di squadra, nel suo primo (di tre) appuntamenti aveva ottenuto 540.000 telespettatori (2,86% di share) nel primo episodio, e 383.000 persone (2,44%), nel secondo. Obiettivamente numeri bassissimi, anche se la messa in onda in prima serata fuori garanzia (le altre due puntate sarebbero dovute essere trasmesse martedì 27 e 3 gennaio) poteva essere un’opzione da considerare nonostante i numeri.

Non sarà così: The Net-Gioco di squadra tornerà in onda con il secondo appuntamento (ovvero altri due episodi), nella seconda serata del giorno di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre, alle 23:00. Martedì 27, al suo posto, andrà in onda il film “Prossima fermata: Natale”.

La scelta dello spostamento è indubbiamente legata ai risultati in termini di ascolto, ma anche al fatto che, se è vero che quella di The Net è una prima tv, chi volesse seguire le vicende del Toscana Football Club (l’immaginaria squadra di calcio al centro del racconto) lo può già fare in streaming su RaiPlay.

Fiction The Net, non solo Italia: la serie tv sul mondo del calcio fa parte di un progetto più estero (già tutto su RaiPlay) Con il debutto televisivo della serie, infatti, RaiPlay ha caricato tutte e sei le puntate, anticipando così la messa in onda televisiva. Chi si è divertito nel seguire i primi due episodi, quindi, può seguire subito gli altri quattro, decidendo quando e dove vederli, senza aspettare il palinsesto.

Oltre a Gioco di squadra, RaiPlay ha anche caricato Promised Land e Prometheus, le due serie tv tedesca ed austriaca che fanno parte del progetto The Net, un racconto a tinte crime incentrato sul mondo del calcio che si propone di espandersi anche in altri Paesi. L’Italia, però, ha già dato.