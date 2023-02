The Last of Us, l’episodio 7 si concentrerà sul passato di Ellie. Tutte le anticipazioni

La serie The Last Of Us, osannata dalla critica e dal pubblico, sta seguendo pedissequamente il materiale originale e la sesta puntata ha raggiunto un punto cruciale nella storia, con la giovane Ellie costretta a rimboccarsi le maniche e destreggiarsi in autonomia in una difficile situazione in cui non si è mai trovata.

Come anticipato dal trailer del prossimo episodio, diffuso da HBO subito dopo la messa in onda dell’episodio intitolato “Famiglia“, l’avventura di Joel ed Ellie subirà un piccolo stallo mentre gli spettatori faranno un passo indietro nel tempo alla scoperta della storia personale di Ellie, finora soltanto anticipata da piccoli riferimenti sparsi qua e là.

Non è un caso che l’episodio sia intitolato Left Behind, il nome del contenuto aggiuntivo del videogioco originale, incentrato proprio su Ellie e sul suo passato.

Cosa dobbiamo aspettarci dall’episodio 7 di The Last Of Us?

Proprio come nel DCL Left Behind, l’episodio 7 di The Last Of Us ci farà scoprire Ellie pochi mesi prima dell’incontro con Joel e Tess, dalla vita nella scuola militare della FEDRA al profondo legame con Riley, un personaggio che nella serie tv sarà interpretato dalla giovane attrice Storm Reid.

In parallelo vedremo Ellie costretta ad affrontare da sola una serie di pericoli, scendere a compromessi per trovare delle medicine e svelare qualche dettaglio in più sulle tragedie che hanno segnato la sua giovane vita.

Dopo sei episodi molto intensi che hanno fatto commuovere gli spettatori, l’episodio 7 darà un po’ di tregua emozionale? Assolutamente no, anche il prossimo episodio sarà un altro pugno nello stomaco per tutti, sia per chi conosce già la storia raccontata sia per chi sta scoprendo l’avventura di Joel ed Ellie puntata dopo puntata.

Ecco il trailer ufficiale dell’episodio:

Se siete in vena di rovinarvi la sorpresa, di seguito vi proponiamo un riepilogo dell’intero DLC Left Behind, così potrete scoprire il passato di Ellie senza dover attendere la messa in onda del nuovo episodio: