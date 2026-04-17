The Label, Massimo Ranieri nella serie con Christian De Sica: riprese in corso fra anticipazioni e retroscena

Luca Miniero sta girando una serie per Netflix sul mondo della musica e le dinamiche di un business sempre più popolare e complicato. Il giornalista Sergio Fabi, mesi fa, aveva dato per certa la partecipazione di Christian De Sica al progetto in qualità di protagonista. Anteprima confermata successivamente dallo stesso interprete romano, ma le anticipazioni non sono finite. Si è fatto anche il nome di Carolina Crescentini, quest’ultimo poi smentito, per passare a un altro volto noto tra piccolo e grande schermo.

Quello di Cristiana Capotondi che torna su piattaforma dopo tanto tempo, fra gli altri interpreti che affiancheranno i due protagonisti ci sarà anche Claudio Santamaria. Altro volto che con Netflix ha un rapporto professionale duraturo. Recentemente lo abbiamo visto ne Il Falsario al fianco di Pietro Castellitto.

The Label con Christian De Sica e Cristiana Capotondi

Il progetto diretto da Miniero prosegue in questi giorni con le riprese in corso. Gli attori e le attrici menzionate da Fabi, attraverso il portale di riferimento Cinemotore, sono stati avvistati fra la preparazione di una scena e l’altra. Il cronista ha anticipato anche la presenza di un’altra rappresentante del grande schermo: Ornella Muti che torna in un progetto corale dopo qualche momento di riflessione. Tuttavia, in ambito televisivo l’abbiamo potuta apprezzare sul palco dell’Ariston e attraverso qualche altra presenza nei format più illustri della tv italiana.

Il cinema, anche se tramite lo streaming, torna a bussare alla sua porta. Le riprese sono articolate fra Roma e Milano con una capatina a Sanremo. The Label parla di musica, il valore delle canzoni non può prescindere dalla caratura degli artisti che le eseguono. Quindi, accanto a grandi nomi dello spettacolo che reciteranno troveremo anche qualche cantautore che darà il proprio contributo con l’arte interpretativa. Artisti di vario genere del cantautorato italiano si presteranno a questo progetto con grande entusiasmo.

Massimo Ranieri sul set

Fabi, nello specifico, sul suo portale di riferimento, annuncia uno dei volti della canzone italiana che avrebbe già preso parte alle riprese. Si tratta di Massimo Ranieri. L’artista avrebbe già girato qualche scena e Cinemotore è in grado di fornire l’indiscrezione in anteprima. Ranieri, nella fattispecie, lo abbiamo già visto misurarsi con la settima arte. Recentemente ha partecipato al film di Aldo, Giovanni e Giacomo Odio L’Estate interpretando sè stesso.

Stavolta, diretto da Luca Miniero, potrebbe approdare nella serialità con qualche posa più diretta. Non solo l’artista partenopeo è previsto in quello che tra attori principali e partecipanti si preannuncia essere un cast corale con molteplici riferimenti di spicco. Ancora da determinare i tempi di rilascio di The Label, ad ogni modo il prodotto è in piena fase realizzativa. Le premesse, anche grazie agli interpreti che stanno confermando la propria presenza, sembrano essere piuttosto rassicuranti.