L’Alleanza stretta a partire dal 2018 da tre tv di Stato europee (Rai per l’Italia, France Télévisions per la Francia e Zdf per la Germania) si sta traducendo in una serie di produzioni che stanno via via popolando i palinsesti tv delle dirette interessate. Sopravvissuti è uno di questi titoli: ma oltre al mystery drama (che da noi non sta riscontrando il successo sperato), l’Alleanza sta lavorando a nuovi progetti.

Uno di questi è stato annunciato nelle ore scorse: The Kollective. Una serie che vede in Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli (Gomorra-La serie, ZeroZeroZero, Non mi lasciare, Django, Maltese – Il romanzo del commissario) e Femke Wolting i suoi ideatori e produttori e che unirà ancora una volta Italia, Francia e Germania in una storia, in questo caso una spy story estremamente attuale.

La trama di The Kollective parte con una notizia che colpisce l’attenzione di un ragazzo come tanti, che vive ai margini, tra lavori precari, vita precaria e futuro incerto. Vuole capire, si mette in rete ad indagare. Trova degli alleati che vogliono aiutarlo.

Arrivano così a scoprire la verità nascosta sotto una montagna di menzogne, la pubblicano, si danno un nome -The Kollective, appunto- e si incontrano per la prima volta di persona. Vengono da Paesi diversi ma sono tutti simili, giovani e vivono ai margini.

Grazie alla loro indagine vincono un premio di giornalismo investigativo. E il primo passo ed è un successo che apre la strada a una nuova indagine: un aereo che cade in Congo. Scopriranno quanto costa la verità e saranno costretti a chiedersi fino a dove vogliono spingersi per amore della libertà della democrazia.

The Kollective si propone come una moderna spy story dove le spie sono gente comune, che affronta temi rilevanti e di stringente attualità come la diffusione delle fake news, l’attacco alla democrazia europea e la libertà di stampa. La serie si ispira alla vera storia di un gruppo di giornalisti indipendenti che hanno fatto delle indagini in rete il loro campo di battaglia.

Non solo: in occasione del Mia, il Mercato Internazionale Audiovisivo, l’Alleanza ha lanciato una nuova call for projects, rivolta ai produttori, per trovare serie originali, ambientate principalmente in Italia, Francia o Germania, preferibilmente di genere adventure, action, family e romance e destinate ad un pubblico generalista, famiglie o da young adult.

Il lavoro dell’Alleanza, dunque, prosegue guardando al futuro, ma anche al presente, dal momento che la sua attività è ormai diventata concreta grazie alla distribuzione di numerose serie tv co-prodotte e vendute nel mercato internazionale. Oltre alla sopra citata Sopravvissuti (uno dei primi titoli ad essere annunciati), fanno parte delle produzioni dell’Alleanza serie tv come Mirage, Germinal (da noi trasmessa su Rai 3 la primavera scorsa), Leonardo (andata in onda nel 2021 su Raiuno), Il giro del mondo in 80 giorni (in arrivo in inverno su Raiuno), The Reunion (nel 2023 su Raidue) e Corpo Libero (dal 26 ottobre su Paramount+ e nel 2023 sulla Rai).