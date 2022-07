The Jackal conducono Red Bull Soapbox Race su DMAX

Ennesimo programma televisivo per i The Jackal. Domani, sabato 30 luglio 2022, su DMAX, il gruppo comico napoletano condurrà il racconto televisivo della Red Bull Soapbox Race, l’evento che si è tenuto lo scorso 26 giugno nel centro storico medievale di San Marino.

L’evento, in passato, si è svolto anche in Italia nel 2014, a Torino, nel 2018, a Villa Borghese, a Roma, e avrebbe dovuto svolgersi anche nel 2020 a Firenze ma quest’ultima edizione fu cancellata a causa della pandemia di COVID-19.

La Red Bull Soapbox Race è una gara di soapbox, veicoli fatti a mano e senza motore, azionati dalla forza di gravità e guidati da un equipaggio di 4 persone, organizzata dalla Red Bull una o più volte all’anno, in tutto il mondo. La vittoria è assegnata considerando sia il tempo impiegato per arrivare al traguardo che le doti tecniche e artistiche del mezzo.

In quest’edizione sammarinese, si sono sfidati 40 team. Il resoconto televisivo dell’evento andrà in onda, come scritto in apertura, su DMAX a partire dalle ore 13:30.

I The Jackal saranno presenti in veste di conduttori e autori di questo speciale televisivo ma anche come partecipanti alla gara.

Ognuno di loro avrà un ruolo specifico: Aurora Leone, Fru e Fabio Balsamo saranno al commento, Simone Ruzzo si occuperà delle interviste a fondo pista e sarà presente anche nell’equipaggio del mezzo, Alfredo Felco si troverà in giuria mentre Ciro Priello verrà coinvolto nella costruzione dell’auto.

I The Jackal documenteranno i momenti più divertenti dell’evento, con aneddoti dal dietro le quinte, la sintesi delle performance e le valutazioni dei giudici.

La giuria, oltre al già citato Alfredo Felco, sarà composta anche da Leonardo Fioravanti, Veronica Ruggeri e Luis Sal.

L’evento live a San Marino è stato condotto da Nicolò De Devitiis. L’ospite d’onore dell’evento, infine, è stato Yuki Tsunoda, pilota di F1 della scuderia AlphaTauri che ha consegnato un premio speciale al miglior team universitario.