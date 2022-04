Stasera avrà inizio la terza edizione di Name That Tune – Indovina la Canzone, il game show musicale di Tv8 che, dopo le prime due edizioni condotte da Enrico Papi, avrà una conduzione nuova, con Ciro Priello e Fabio Balsamo.

A margine della conferenza stampa di presentazione, TvBlog ha intervistato i due conduttori, attori e comici che fanno parte, come sappiamo, del collettivo napoletano dei The Jackal.

Con TvBlog, Ciro e Fabio hanno parlato di quello che sarà il loro stile di conduzione, dei loro ricordi legati a Sarabanda e anche del rischio sovraesposizione, considerando che i componenti dei The Jackal hanno preso parte a molti format, in tv e sulle piattaforme, negli ultimi anni.

Ciro Priello e Fabio Balsamo: “Rischio sovraesposizione? Non ci preoccupa”

Possiamo dire che questa è la vostra prima esperienza come conduttori nel vero senso del termine. Siete emozionati?

Fabio: “No!”

Ciro: “Io, emozionatissimo e direi che lo è anche Fabio! È una prima esperienza di fatto da conduttori, a parte la mia breve esperienza durante il Festival di quest’anno e altre esperienze di conduzione come quella che ci è capitata qualche anno fa con le Universiadi a Napoli. Però diciamo che questa è la nostra prima vera esperienza importante in televisione”.

Ciro: “Io non sento più niente dal 1991!”

Fabio: “Da quando è morto Mufasa?”

Ciro: “Da quando avevo due anni…”.

Sarete conduttori classici o vi affiderete alla vostra vena comica?

Fabio: “Ci saranno entrambe le componenti. Ciro rappresenta un po’ la parte più classica, istituzionale. Io proverò a portare la rottura degli schemi, tipica anche dello stile The Jackal.

Quali sono le novità di questa edizione?

Ciro: “Sicuramente un gioco nuovo, che non c’era nelle precedenti edizioni, che si chiamerà Canzone Recitata che vedrà un grande maestro di recitazione proveniente dai più grandi teatri di prosa, il maestro Fabio Balsamo, che declamerà i versi di canzoni famosissime! I concorrenti dovranno indovinare il titolo di quelle canzoni”.

Fabio: “E poi non ci sarà una sigla ma un’anteprima, un pezzettino recitato da me e Ciro”.

Avete dei ricordi legati a Sarabanda?

Fabio: “Tantissimi… Siamo cresciuti con Sarabanda”

Ciro: “Lo guardavo tutte le sere, mi ricordo l’Uomo Gatto…”

Fabio: “L’Uomo Gatto, Enrico Papi con i suoi tormentoni, Mooseca… È stato un appuntamento fisso nella nostra quotidianità. Anche da questo, deriva la grande emozione che stiamo provando.

Avete avuto modo di sentire Enrico Papi per qualche consiglio?

Ciro: “Ti dirò, mi sarebbe piaciuto chiamarlo ma non ne ho mai avuto l’opportunità. È una cosa che vorrei fare, ci farebbe molto piacere confrontarci con lui, il conduttore per eccellenza di questo gioco. Noi siamo sempre alla ricerca di buoni consigli e di persone che hanno più esperienza rispetto a noi, cerchiamo sempre di prendere il meglio”.

Fabio: “Ci farebbe molto piacere, ha fatto la storia di questo programma…”.

In questi ultimi anni siete apparsi in tanti format. Avete mai pensato ad un rischio di sovraesposizione?