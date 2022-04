Oggi, venerdì 22 aprile 2022, si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di Name That Tune – Indovina la Canzone, il game show musicale in onda su Tv8.

Dopo le prime due edizioni condotte da Enrico Papi, Name That Tune – Indovina la Canzone tornerà in onda con una nuova conduzione. La terza edizione, infatti, sarà condotta da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal.

La prima puntata andrà in onda il prossimo 26 aprile, in prima serata su Tv8.

I componenti dei The Jackal, gruppo comico napoletano che ha raggiunto il successo su YouTube nel 2006, negli ultimi anni, hanno preso parte a numerose produzioni televisive: la serie Generazione 56k, disponibile su Netflix, l’edizione in corso di Pechino Express (con Aurora Leone e Fru come concorrenti), LOL – Chi ride è fuori (con Ciro Priello e Fru come concorrenti), Tale e Quale Show (con Priello concorrente) e altri programmi come Family Food Fight, Stasera tutto è possibile, PrimaFestival e Europei in casa The Jackal, disponibile su RaiPlay.

Name That Tune, come già sappiamo, è il format della NBC, creato da Harry Salter nel 1952, sul quale era basato anche lo storico Sarabanda, programma condotto da Enrico Papi e andato in onda principalmente negli anni ’90 e negli anni 2000 su Italia 1. Alcuni giochi originali sono presenti anche nella versione in onda su Tv8 dal 2020.

Name That Tune – Indovina la Canzone: la conferenza stampa in diretta

Durante la conferenza stampa, interverranno i due conduttori del programma, Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 11:30.