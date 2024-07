Dove guardare la dodicesima prova del campionato mondiale di Formula 1 2024 in Gran Bretagna: gli orari della diretta e la differita su TV8.

Dal 4 all’8 luglio 2024, torna la Formula 1 con la dodicesima prova di questa stagione, il Gran Premio di Gran Bretagna, che si correrà sullo storico circuito di Silverstone.

Il Gran Premio d’Austria, che ha visto il ferrarista Sainz sul gradino più basso del podio (solamente un undicesimo posto, invece, per Leclerc), è stato fortemente influenzato da un rude contatto di gara tra Verstappen e Norris che ha costretto il pilota della McLaren al ritiro a soli sette giri dal traguardo. Lo scontro in pista ha anche causato accuse reciproche tra i due piloti nelle dichiarazioni rilasciate dopo la gara.

Tornando al GP di Gran Bretagna, la dodicesima prova del mondiale andrà in onda interamente su Sky Sport, con le Qualifiche e la Gara che andranno in onda in differita su TV8. Le telecronache saranno a cura di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli, invece, condurrà gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria.

Di seguito, trovate tutti i dettagli.

Formula 1, Gran Premio Gran Bretagna 2024: orari e dirette

Di seguito, trovate la programmazione del GP di Gran Bretagna 2024 per quanto riguarda Sky Sport.

Giovedì 4 luglio

Ore 14.30: conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 5 luglio

Ore 9.35 F3 – Prove Libere

Ore 11: F2 – Prove Libere

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 – Prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.05: F3 – Qualifiche

Ore 16: F2 – Qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 – Prove libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.35: Porsche Super Cup – Prove Libere

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20: conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 6 luglio

Ore 10.15: F3 – Sprint Race

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – Prove libere 3

Ore 13,30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – Sprint Race

Ore 15.15 Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: F1 – Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.40: Porsche Super Cup – Qualifiche

Ore 18.30: Paddock Live Show

Domenica 7 luglio

Ore 9.15: F3 – Gara

Ore 10.50: F2 – Gara

Ore 12.50: Porsche Super Cup – Gara

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 16: F1 – Gara

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.30: Debriefing

Ore 20: Race Anatomy

Formula 1, Gran Premio Gran Bretagna 2024 su TV8

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2024 sarà visibile anche su TV8.

Sabato 6 luglio, in differita, andranno in onda le Qualifiche, precisamente a partire dalle ore 19:45.

Domenica 7 luglio, invece, sempre in differita, a partire dalle ore 19:30, andrà in onda la Gara.

Formula 1 2024: classifica

Dopo undici gran premi, Max Verstappen mantiene la vetta della classifica piloti con 237 punti. Al secondo posto, troviamo Lando Norris della McLaren con 156 punti. Charles Leclerc della Ferrari, invece, si trova al terzo posto con 150 punti.

Nella classifica costruttori, invece, la Red Bull è sempre prima con 355 punti, seguita dalla Ferrari con 291 punti. Al terzo posto, troviamo la McLaren con 268 punti.