Secondo l’informatissimo Giuseppe Candela di Dagospia, Tv8 ha intenzione di puntare nuovamente su Name That Tune, game show musicale condotto per le prime due edizioni da Enrico Papi, oltre che il titolo originale del suo storico Sarabanda.

Migrato Papi su Mediaset, tuttavia, il canale in chiaro di Sky ha dovuto ripensare profondamente la conduzione, che a quanto pare sarà doppia. A guidare il quiz saranno quindi Ciro Priello e Fabio Balsamo, appartenenti al collettivo comico The Jackal, famosissimo sui social network.

Ciro Priello in particolare è il più noto del gruppo, in quanto nel 2021 ha partecipato e trionfato alla prima edizione del comedy show Lol – Chi ride è fuori di Prime Video. In seguito ha preso parte nello stesso anno a Tale e Quale Show, per poi condurre la prestigiosa striscia PrimaFestival (ovvero prima della messa in onda delle serate del Festival di Sanremo ) al fianco di Paola Di Benedetto e Roberta Capua.

Partito nel settembre 2020, Name That Tune è molto simile a Sarabanda, tranne per il fatto che vi partecipano dei personaggi famosi divisi in squadre, rendendolo per certi versi somigliante anche a Furore, game show cult con la conduzione di Alessandro Greco negli anni Novanta. La prima edizione è stata vinta dalla squadra formata da Morgan, Arisa, Suor Cristina e Anna Tatangelo, la seconda dalla squadra delle donne – i concorrenti in questa occasione erano divisi per genere – costituita da Enrica Guidi, Donatella Rettore, Paola Barale e Cristina D’Avena.

Il primo ciclo delle cinque puntate del game show ha registrato uno share pari al 2,82 %, mentre il secondo è salito al 3.07%. L’arrivo dei nuovi conduttori si deve al trasferimento di Enrico Papi a Mediaset, per la quale ha condotto una nuova edizione di Scherzi a parte, che ha superato negli ascolti lo show di Alessandro Cattelan Da grande su Rai1.