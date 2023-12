The Good Mothers, la serie italiana candidati ai Critics Choice Awards 2024 come MIglior serie in lingua straniera

A otto mesi dalla sua uscita, The Good Mothers continua a incassare riconoscimenti internazionali. L’ultimo riguarda i prestigiosi Critics Choice Awards 2024, i premi che sono assegnati alle migliori produzioni tv dalla Critics Choice Association, che raggruppa i critici statunitensi. La serie italiana di Disney+ è infatti candidata nella categoria Miglior serie tv in lingua straniera.

Davvero una bella soddisfazione per la miniserie, tratta dal libro “The Good Mothers: The True Story of the Women Who Took on the World’s Most Powerful Mafia”, di Alex Perry (inedito in Italia) e prodotto da House Productions e Wildside (società del gruppo Fremantle).

Una soddisfazione che segue di pochi giorni un’altra bella notizia per la serie, che ha ricevuto anche il premio di Miglior serie drama in lingua non inglese ai recenti. Non solo: a febbraio The Good Mothers aveva vinto il Berlinale Series Award , prima edizione del riconoscimento all’interno del Festival Internazionale del Cinema di Berlino (dove era stata presentata in anteprima), mentre di recente la serie è stata inserita tra le migliori serie televisive dell’anno dalla nota rivista britannica “The Economist”.

Il 14 gennaio 2024 ci sarà la proclamazione dei vincitori: The Good Mothers se la dovrà vedere con altre sei serie tv internazionali che si contendono il premio. Quattro di queste provengono dalla Corea del Sud: Bargain (Paramount+), Mask Girl (Netflix), The Glory (Netflix) ed Una famiglia in fuga (Disney+). Le altre serie candidate sono la tedesca L’interprete del silenzio (Disney+) e la francese Lupin (Netflix).

The Good Mothers, girato interamente in Italia, racconta la ‘ndrangheta dal punto di vista di tre donne, cresciute all’interno dei più feroci e ricchi clan, che decidono di collaborare con una coraggiosa magistrata che lavora per distruggerla dall’interno. Queste donne dovranno quindi combattere contro le loro stesse famiglie per il diritto di sopravvivere e di costruire un nuovo futuro per se stesse e per i loro figli.

© Claudio Iannone

Il cast della serie include Gaia Girace nel ruolo di Denise Cosco, Valentina Bellè nei panni di Giuseppina Pesce, Barbara Chichiarelli in quelli di Anna Colace, Francesco Colella in quelli di Carlo Cosco, Simona Distefano nel ruolo di Concetta Cacciola, Andrea Dodero in quello di Carmine e con Micaela Ramazzotti nel ruolo di Lea Garofalo.