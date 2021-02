Se siete in astinenza di film d’azione, di quei blockbuster che riempiono le sale con scene spettacolari, inseguimenti, esplosioni ed effetti speciali, Marvel e Disney hanno pensato a voi. Il 19 marzo arriva su Disney+ Falcon and the Winter Soldier attesa miniserie con due personaggi come quel Falcon, interpretato da Anthony Mackie, che ha ereditato lo scudo da Capitan America alla fine di Avengers: Endgame e quel Soldato d’Inverno di Sebastian Stan di tanti film Marvel.

La miniserie in sei episodi sarebbe dovuta essere la prima produzione Marvel a sbarcare sulla piattaforma di streaming Disney+, così da introdurre il nuovo stile delle serie tv legate al MCU con due personaggi fortemente collegati all’impianto cinematografico e con uno stile che avrebbe ricordato quelli del cinema. Invece le riprese sono state particolarmente travagliate. A gennaio 2020 il terremoto a Portorico ha bloccato le riprese appena iniziate costringendo a cercare una nuova location. Successivamente è scoppiata la pandemia da Covid-19 che ha fermato i set televisivi e cinematografici. Così le riprese della miniserie sono state terminate solo lo scorso ottobre.

Il risultato, però, guardando lo spettacolare trailer trasmesso durante il SuperBowl americano nella notte tra il 7 e l’8 febbraio e già disponibile in italiano sembra poter compensare l’attesa.

Falcon and the Winter Soldier è una miniserie in sei episodi e come spesso capita con i prodotti Marvel/Disney sappiamo poco sulla sua trama. Ci è stato detto che sarà un’esperienza vicina a quella dei film Marvel con un budget di circa 150 milioni e che sarà come un film da 6 ore. Viene presentato come un buddy – action movie, un film d’azione incentrato su una dinamica d’amicizia tra i protagonisti, con Falcon e Soldato d’Inverno che vivranno un’avventura in tutto il mondo che metterà alla prova i loro poteri e la loro pazienza.

Nel cast è previsto il ritorno di Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter la nipote di Peggy Carter e di Daniel Bruhl che è il Barone Zemo in Captain America: Civil War. Nel cast c’è anche Wyatt Russell che sarà John Walker un personaggio che nei fumetti Marvel prende spesso l’alter ego di U.S Agent o Super Patriot. Inoltre faranno parte della serie scritta da Malcolm Spellman e prodotta da Marvel Studios, Noah Mills e Carl Lumby.

Falcon and the Winter Soldier arriverà dal 19 marzo su Disney+ con episodi settimanali.