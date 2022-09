Debutta oggi su Sky la seconda stagione di The Equalizer, procedurale poliziesco con Queen Latifah come protagonista, adattamento al femminile del personaggio di una serie anni ’80 (Un giustiziere a New York) che già ha avuto una versione cinematografica in 2 film del 2014 e 2018 con Denzel Washington. Dopo la prima stagione trasmessa in estate su canale 20, arriva con circa un anno di ritardo rispetto agli USA la seconda stagione con doppio episodio settimanale su Sky Investigation, disponibile on demand e in streaming su NOW.

The Equalizer 2 la trama

The Equalizer è un procedurale quindi la formula è abbastanza ripetitiva rispetto alla scorsa stagione. Queen Latifah è nuovamente Robyn McCall, ex agente di un’organizzazione vicina alla CIA, incaricata di occuparsi di operazioni non sempre legittime. La protagonista continua a lottare per gli ultimi e ad arrivare là dove il normale sistema giudiziario non arriva, aiutata dalla sua squadra di esperti. Ma Robyn deve gestire anche una figlia adolescente e la zia Vi che ora conoscono il suo lavoro da vigilante.

The Equalizer 2 cast e personaggi

Robyn McCall, la protagonista, è interpretata da Queen Latifah, un’attrice e cantante che non ha bisogno di tante presentazioni, che qui si diverte in un ruolo d’azione incarnando un’eroina di gran cuore e sempre disponibile. Lorraine Toussaint è la zia Viola Marsette che vive insieme alla nipote, con loro anche Delilah la figlia di Robyn interpretata da Laya DeLeon Hayes.

L’ex Sex and the City e The Good Wife Chris Noth è William Bishop ex addestratore della CIA e vecchio amico di Robyn. L’attore ha lasciato la serie nel corso della seconda stagione, licenziato a seguito di alcune accuse di molestie riemerse dal passato dell’attore.

Tory Kittles è il detective Marcus Dante, poliziotto che inizialmente dava la caccia a questa misteriosa giustiziera ma che ora ne è diventato complice. Liza Lapira Melody “Mel” Bayani, ex cecchino, proprietaria di un bar che è sede della squadra di Robyn. Adam Goldberg è Harry l’hacker paranoico ma brillante, immancabile in queste serie. Novità di stagione Dominic Fumusa che sarà Ken Mallory un detective e Jada Pinkett Smith che sarà Jessie ” The Worm” Cook, ex collega di Robyn diventata una ladra, guest star del decimo episodio di stagione.

The Equalizer 2 il video e le immagini

The Equalizer 2 e il caso Chris Noth allontanato per molestie

Particolarmente delicata è stata la vicenda legata a Chris Noth. L’attore aveva girato 13 episodi della seconda stagione di The Equalizer quando dopo la sua partecipazione a …and just like that sequel di Sex and the City, è stato travolto da un caso di molestie. The Hollywood Reporter ha pubblicato la testimonianza di due donne che oggi hanno 41 e 32 anni e che hanno raccontato di aver subito delle molestie da Noth. Senza entrare nel dettaglio l’attore ha smentito le accuse ma mentre il caso montava la produzione di The Equalizer ha deciso di cambiare la sceneggiatura ed eliminare il personaggio di Noth. Come purtroppo spesso capita con queste vicende, a oggi non sappiamo se c’è stato un seguito giudiziario e da ormai diversi mesi non si parla più della vicenda nè dell’attore.

The Equalizer 2 la programmazione

La seconda stagione di The Equalizer è in onda ogni domenica su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand. Prossimamente (estate 2023?) sarà in chiaro su 20.

The Equalizer 2 quante puntate sono?

Dopo i primi 10 episodi della prima stagione, la seconda è composta da 18 episodi.

The Equalizer 3 si fa?

Non solo la terza stagione è in partenza il 2 ottobre negli Stati Uniti su CBS ma la serie è già stata rinnovata per una quarta stagione visto il successo e vista la necessità di anticipare gli accordi tra studi diversi, infatti la serie è prodotta da Davis Entertainment per Universal Studios e CBS Studios.

The Equalizer dove in streaming

È possibile vedere The Equalizer 2 durante la messa in onda su Sky Investigaton in streaming su NOW sia in modalità live del canale che on demand; stesse modalità anche per Sky Go, il servizio riservato agli abbonati alla pay tv. La prima stagione della serie fino al 14 settembre è disponibile gratis su Mediaset Infinity.