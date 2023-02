The Consultant è la nuova serie tv disponibile su Prime Video a partire dal 24 febbraio, 8 episodi da 30 minuti per un thriller-dramedy creato da Tony Basgallop reduce dal successo delle quattro stagioni di Servant per Apple. E lo stile della serie tv con episodi brevi e incisivi, il mix tra generi diversi, ricorda molto il precedente lavoro dell’autore. La serie The Consultant è basata sul romanzo del 2015 di Bentley Little. Il protagonista il “consulente” che dà il titolo alla serie è interpretato da Cristoph Waltz. Scopriamo di più sulla serie prodotta da Prime Video e MGM Studios.

The Consultant la trama

Il Consulente – The Consultant ci porta all’interno di una grande azienda in cui si sviluppano app di giochi per smartphone e tablet. Quando il fondatore e CEO (il classico giovane coreano in abiti sportivi) muore improvvisamente, la società CompWare entra in crisi e i dipendenti iniziano a mandare in giro il curriculum in cerca di un nuovo lavoro. Improvvisamente in ufficio si presenta un certo Regus Patoff che sostiene di esser stato assunto da Mr. Sang come consulente. Carismatico e convincente, il consulente Patoff inizia a gestire la società coordinando il lavoro di tutti i dipendenti, pur non sapendo nulla del mondo dei videogame. Il programmatore Craig e l’assistente Elaine iniziano a dubitare di questa strana figura e provano a indagare.

The Consultant, le immagini della serie tv Prime Video Guarda le altre 3 fotografie →

The Consultant, la recensione

Sotto pressione le persone possono avere due reazioni, c’è chi coglie l’opportunità per migliorare e chi soccombe. La filosofia con cui si muove il consulente chiamato a risollevare la CompWave è proprio questa. Regus Patoff è il simbolo di una società spietata, che nasconde l’umanità sotto la coperta del profitto, sotto l’esigenza del guadagno a tutti i costi. Tony Basgallop dopo aver mostrato l’horror di una famiglia (con Servant), sposta lo sguardo sul mondo delle imprese, delle grandi multinazionali, delle spietate corporazioni in cui i dipendenti sono solo dei numeri. The Consultant è una critica, nemmeno troppo velata, agli eccessi della contemporaneità attraverso la formula di una commedia nera a tinte thriller.

La contaminazione tra i generi, con il thriller alleggerito da situazioni così assurde da risultare parodistiche, è ormai diventata abbastanza frequente nella serialità d’autore contemporanea. Inserire elementi che sfiorano la comicità, permette di rendere la narrazione più fluida e meno costretta a inseguire alcuni stilemi del genere in cui è inserita. Nella serie tv su Prime Video i colpi di scena sono frequenti ma non rappresentano un’ossessione da inseguire a tutti i costi, quanto una naturale configurazione del mystery-thriller che è l’abito che veste la serie. L’obiettivo è intrattenere il cervello dello spettatore, spingerlo a riflettere sulla sua vita e sulla società. Una costante di una certa tipologia di serie tv.

Un filo rosso sembra unire prodotti come The Consultant a Fleishman a Pezzi, Shrinking, Ted Lasso, The Bear, una certa riflessione sul presente usando degli spaccati specifici (aziendali, matrimoniali, familiari, sportivi, culinari) per raccontare l’umanità. L’uomo (e la donna, ovviamente) alle prese con la precarietà di un mondo di eccessi, in cui inseguire la stabilità è un esercizio utopico. Un mondo in cui siamo talmente abituati a tutto da non lasciarci più stupire da nulla.

The Consultant, il cast

La nuova serie tv è costruita intorno alla figura di Cristoph Waltz che veste alla perfezione gli abiti dell’algido, scostante, inquietante Regus Patoff, talmente perfido da non sembrare vero. Nat Wolff è Craig mentre Brittany O’Grady (Little Voice) è Elaine la “creative liasion” di Patoff; Aimee Carrero è Patti la fidanzata di Craig.

The Consultant 2 si farà?

MGM Studios e Prime Video non hanno specificato se si tratta di una serie vera e propria o di una miniserie. Alla fine delle otto puntate l’impressione è che la storia sia conclusa ma al tempo stesso non è così impensabile immaginare che possa proseguire prendendo direzioni diverse e cambiando parte del cast, ampliando così l’orizzonte del consulente.

The Consultant, quanti episodi sono

La serie The Consultant (Il Consulente) è composta da 8 episodi.

The Consultant come vedere la serie

Gli otto episodi della serie tv The Consultant sono disponibili in streaming su Prime Video compreso nell’abbonamento Amazon Prime. La piattaforma Prime Video è disponibile su Smart Tv, Sky Q e Sky Glass, PC, Smartphone, Tablet e con chiavetta Fire Stick che trasforma la tv in una smart tv.