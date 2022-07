L’estate di Italia 1 è ricca di serie tv in prima visione. Da oggi lunedì 4 luglio 2022 in seconda serata dopo il doppio appuntamento con Chicago PD, arriva in prima visione assoluta The Cleaning Lady serie tv americana del canale in chiaro Fox, prodotta da Warner Bros, che ha avuto un discreto successo nei mesi scorsi al punto di ottenere il rinnovo per una nuova stagione. La serie tv è disponibile in live streaming su Mediaset Infinity dove le puntate resteranno in catalogo per circa una settimana. Al centro della storia una dottoressa che arriva negli Stati Uniti da clandestina per salvare il figlio e finisce per lavorare per la criminalità come “addetta alle pulizie”. La serie è l’adattamento di La Chica que Limpia una serie argentina.

The Cleaning Lady la trama

Una storia di sacrifici, disperazione e amore è quella di The Cleaning Lady. La protagonista è Thony De La Rosa, cambogiano-filippina, medico rinomato a Manila, che arriva negli USA a Las Vegas per cercare di salvare il figlio di 5 anni affetto da una malattia autoimmune. Per sopravvivere e permettere le cure del bambino, Thony lavora come addetta alle pulizie con la cognata. Ma quando assiste a un omicidio la sua vita cambia. Il boss Arman Morales le offre un lavoro come addetta alle pulizie delle scene del crimine, in cambio le pagherà le cure del bambino.

The Cleaning Lady il cast

La protagonista di The Cleaning Lady è interpretata da Elodie Yung, attrice che in molti riconosceranno per esser stata Elektra nel Daredevil di Netflix (ora disponibile su Disney+). Accanto a lei c’è Adan Canto visto in The Following, Narcos, Designated Survivor, nei panni del boss Arman Morales che ingaggia Thony. Oliver Hudson è invece l’agente FBI che prova a convincere Thony a tradire il capo.

Elodie Yung è Thony De La Rosa

Adan Canto è Arman Morales

Oliver Hudson è Garrett Millaer

Martha Millian è Fiona De La Rosa

Sebastien e Valentino LaSalle sono Luca De La Rosa

Sean Lew è Chris

Faith Bryant è Jaz

Lisa Weil è Katherine Russo

Eva De Dominici è Nadia Morales

Navid Negahban è Hayak Barsamian

The Cleaning Lady le curiosità

Warner Bros ha iniziato a lavorare all’adattamento della serie argentina nell’ottobre del 2019, vendendo il progetto a Fox, entrata come co-produttrice con Fox Entertainment. Miranda Kwok si occupa dell’adattamento e a gennaio 2020 viene ordinato il pilot. Peccato che poi sia scoppiata la pandemia e il progetto è stato così rimandato al punto che a maggio 2021 Fox decide di ordinarlo senza vedere il pilot ma solo sulla base della sceneggiatura.

Nel progetto iniziale la protagonista doveva essere interpretata da Shannyn Sossamon attrice nata alle Hawaii di origini filippine ma successivamente è stata sostituita da Elodie Yung che ha origini cambogiane. Per questo nella serie il personaggio viene trasformato in cambogiano-filippino, mantenendo così sia l’origine dell’attrice che i riferimenti alla cultura filippina già inseriti in sceneggiatura. Anche Ginger Gonzaga e Vincent Piazza, inizialmente nella serie, sono stati sostituiti da Martha Millian e Oliver Hudson.

La versione argentina

La serie è l’adattamento di un format argentino La Chica que Limpia che ha avuto anche una versione messicana. Quella argentina è composta da una sola stagione da 13 episodi che hanno una durata di 30 minuti. La serie è stata girata a Cordoba in Argentina e la protagonista è interpretata da Antonella Costa.

Nella versione originale Rosa è una mamma single ossessionata con le pulizie anche per la malattia del figlio Felipe che per sopravvivere deve restare in una bolla sterile. I suoi metodi suscitano l’attenzione di un gangster che si offre di pagare per i trattamenti del figlio in cambio dei suoi lavori di pulizia delle scene del crimine. Negli episodi sono frequenti scene di sfruttamento sessuale, traffico di droga e di persone e non sempre la protagonista sceglie di fare la cosa giusta.

The Cleaning Lady la programmazione degli episodi

Gli episodi della prima stagione di The Cleaning Lady sono in onda su Italia 1 il lunedì sera dal 4 luglio alle 23:05. In totale sono stati prodotti 10 episodi che al ritmo di 2 a settimana si esauriranno nel giro di 5 settimane.

Gli episodi del 4 luglio

1×01: Lady Fortuna: Thony assiste a un omicidio di mafia e pulisce la scena del crimine per sopravvivere, così inizia la sua doppia vita.

1×02 La fossa del Leone: interrogata dall’FBI Thony si allontana dall’associazione criminale ma quando le condizioni del figlio peggiorano deve mettere da parte ogni remora e abbracciare il crimine.

The Cleaning Lady in streaming su Mediaset Infinity

La programmazione notturna non aiuta sicuramente gli spettatori (anche se il caldo spesso tiene svegli). Gli episodi settimanali di The Cleaning Lady si possono però recuperare su Mediaset Infinity in streaming ma per un tempo limitato, ogni episodio resterà in streaming circa 7 giorni dopo il suo rilascio.

The Cleaning Lady il rinnovo

Fox ha rinnovato la serie nei mesi scorsi, forte del successo di pubblico riscontrato. Infatti The Cleaning Lady ha debuttato a gennaio 2022 su FOX, co-prodotta da Warner Bros e Fox Entertainment, ed è risultata tra le 5 novità broadcaster più viste negli USA. Non solo ma al suo passaggio in streaming su HULU ha ottenuto circa 12 milioni di spettatori risultando la serie Fox più vista in scrive al suo debutto.

La seconda stagione debutterà il 19 settembre 2022 su FOX, probabile che il numero di episodi possa restare lo stesso della prima o aumentare leggermente fino a 13/15.