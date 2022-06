Chicago PD 8 su Italia 1 e Mediaset Infinity: puntate, cast e trama della serie tv

Chicago PD ha inaugurato la stagione estiva della serialità di Italia 1. Ogni lunedì l’appuntamento è con le indagini della squadra guidata da Hank Voight che combatte il crimine per le strade di Chicago. Su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity è appena iniziata l’ottava stagione della serie tv nata da una costola di Chicago Fire. Chicago PD è prodotta da Dick Wolf, maestro di serialità crime, autore del lungo franchise di Law & Order, tra gli altri. Ma vediamo cosa ci aspetta nell’ottava stagione di Chicago PD in onda ogni lunedì su Italia 1 e Mediaset Infinity.

Chicago PD 8, la trama

L’inizio dell’ottava stagione di Chicago PD è condizionato dall’emergenza Covid. Non solo nella realtà, con le riprese che sono state interrotte in alcuni momenti a causa dell’esplosione di focolai, ma anche nella finzione, con i poliziotti che devono fare i conti con le norme introdotte.

La stagione riparte con le solite indagini della squadra di Voight che ha metodi brutali e non sempre apprezzati dai suoi colleghi. Intanto le iniziative dell’agente Atwater vengono ostacolate dal resto del team che è deciso a proteggere il collega Doyle accusato di razzismo sul finire della scorsa stagione. Ma oltre al crimine c’è spazio anche per i sentimenti, in particolare in questa stagione dovranno fare chiarezza su quello che provano l’uno per l’altra Jaym e Hailey.

Chicago PD 8, il cast

Non ci sono stati grandi cambiamenti nel cast dell’ottava stagione di Chicago PD, confermato il nucleo principale della serie tv prodotta da Dick Wolf.

Jason Beghe è il sergente Henry “Hank” Voight

Jesse Lee Soffer è Jay Halstead, uno dei detective

Tracy Spiridakos è la detective Hailey Upton

Marina Squerciati è Kim Burgess

Patrick John Flueger è Adam Ruzek

LaRoyce Hawkins è Kevin Atwater

Amy Morton è Trudy Platt

Nicole Ari Parker è la sovrintendente Samantha Miller

Jack Comelman è Disco Bob Ruzek

Chicago PD 8 le anticipazioni degli episodi

Le puntate di lunedì 6 giugno

8×01 Lotta contro i fantasmi: Nel corso di una rapina, un proiettile vagante ferisce una bambina di 5 anni. Intanto Atwater è sempre più intenzionato a voler denunciare che fu l’agente Doyle ad aggredire Page e non viceversa. Questo però crea malumore tra i suoi colleghi poliziotti decisi di fargliela pagare in qualche modo. Sam Miller viene nominata vice-capo della polizia di Chicago e avverte Voight: o la sua unità si comporta come si deve oppure verrà licenziato.

8×02 Una situazione di rischio: viene ritrovata una giovane donna drogata, morta in una pozza di sangue con accanto il figlio di un ex poliziotto, ora lanciato in una brillante carriera politica. Questo caso offre involontariamente ad Atwater la possibilità di evitare di consegnare il suo distintivo per sfuggire alle pesanti persecuzioni a cui è sottoposto da tempo da parte di Nolan.

8×03 L’età dell’innocenza: Una bambina viene ritrovata da sola in strada, dopo aver cercato la sua famiglia Burgess scopre che è scappata da casa sua dove tutti sono stati uccisi. Voight e il suo team cercano i colpevoli. Nel frattempo l’FBI propone un nuovo incarico ad Upton.

Le puntate di lunedì 13 giugno

8×04 Nessun perdono: viene trovato morto l’agente Mike Blaine. Voight, che era suo amico, insieme alla sua squadra si mette ad indagare sull’omicidio. L’unico sospettato inizialmente è un ragazzo che era stato arrestato e ferito dallo stesso agente durante una manifestazione. Nel frattempo, viste le circostanze, Sam Miller apre un’indagine degli Affari Interni, mettendo a rischio l’onore dell’amico di Voight.

8×05 Sotto la tua tutela: una banda di adolescenti picchia e rapina alcuni uomini da cui vengono adescati. Dopo averne catturato uno, la squadra di Voight si mette sulle loro tracce. Nel frattempo Burgess scopre che Makalya è di nuovo ai servizi sociali tanto che comincia a pensare di poterla prendere lei in adozione.

8×06 La giustizia è uguale per tutti: Latrell Wade viene fermato con un carico di eroina dalla squadra di Voight. L’uomo si difenderà sostenendo che è solo una copertura per infiltrarsi in una gang per cercare chi ha ucciso suo figlio Sean. Starà alla squadra far luce sull’omicidio di Sean e ad aiutare il padre in cerca di giustizia.

Chicago PD 8 in streaming su Mediaset Infinity

Ogni settimana gli episodi di Chicago PD sono in live streaming su Mediaset Infinity, dove però resteranno on demand soltanto nei 7 giorni successivi per essere agilmente recuperati in caso si perdesse una puntata.

Chicago PD 8 la programmazione

L’ottava stagione di Chicago PD è composta da 16 episodi, un numero ridotto rispetto ai 23/22 delle stagioni precedenti a causa dell’incertezza dovuta alla pandemia. Infatti la stagione è stata girata proprio nel corso del 2020 con tutti i limiti e le difficoltà legate al rispetto delle norme per impedire la diffusione del virus (si tornerà a 22 con la nona stagione), senza dimenticare i costi accresciuti proprio per rispettare queste norme.

Chicago PD 8 come recuperare la serie

Se volete recuperare l’ottava stagione ma anche le precedenti stagioni di Chicago PD sono tutte in streaming su NOW e on demand su Sky, dove sono disponibili anche gli episodi della nona stagione in prima visione.

Chicago PD il rinnovo

L’ottava stagione di Chicago PD è stata trasmessa da NBC negli Stati Uniti nella stagione 2020/2021. Nel frattempo la serie è stata rinnovata per una nona stagione già interamente conclusa e attualmente in onda il martedì su Sky Investigation, ma soprattutto per una decima stagione in partenza il prossimo autunno. A meno di cambiamenti improvvisi, la serie continuerà a far compagnia al pubblico nelle estati di Italia 1.