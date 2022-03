The Band, ecco i tutor del nuovo show di Carlo Conti su Rai1

Prosegue a gambe levate la preparazione del nuovo show di Carlo Conti per la Rai1, il cui debutto si avvicina sempre di più. La prima puntata di The Band è prevista infatti nella prima serata di Rai1 di venerdì 22 aprile, il primo venerdì dopo la Santa Pasqua. Di questo nuovo varietà musicale da queste parti vi abbiamo raccontato quasi tutto, a partire dall’annuncio del suo arrivo, fino ai nomi dei tre giurati che daranno i voti alle otto Band in gara che rifaranno alcuni dei gruppi musicali più celebri del nostro panorama internazionale.

Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento saranno i tre giurati della prima edizione di The Band, ma il cast di questo nuovo programma musicale diretto e condotto da Carlo Conti non si ferma qui. Sono previsti anche otto tutor che andranno ad allenare i componenti degli otto gruppi musicali che saranno in gara nelle quattro puntate previste di questo nuovo spettacolo musicale.

Oggi siamo in grado di anticipare tre di questi otto tutor che accompagneranno altrettanti gruppi in gara. Partiamo da Giusy Ferreri, divenuta nota grazie alla prima edizione di X Factor, quando si classificò al secondo posto. Cantante dalla voce molto originale, cosa estremamente importante nel mondo della musica leggera di oggi, Giusy ha ottenuto nella sua carriera parecchi riconoscimenti e ha partecipato a più edizioni del Festival di Sanremo, l’ultima proprio quest’anno con il brano Miele.

Il secondo tutor della terna di oggi qui su TvBlog è Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, oltre che regista e sceneggiatore. Davvero lunga e costellata da tanti brani di successo la carriera di Federico Zampaglione, ma come detto lui non è solo un cantautore ma anche un regista, ricordiamo il suo ultimo film “Morrison” del 2021 con Lorenzo Zurzolo.

Terzo tutor di questa terna è Marco Masini, vecchio amico di Carlo Conti e già abituato al piccolo schermo avendo fatto parte del cast di Ora o mai più proprio come coach. Masini non ha bisogno certo di presentazioni, la sua carriera parla per lui, dall’esordio vincente nelle Nuove proposte del Festival di Sanremo 1990, mnifestazione che poi vinse nel 2004 con il pezzo “L’uomo volante“. Lo scorso anno ha avuto l’onore di ricevere il Premio Bindi alla carriera.

Tre grandi nomi dunque per questo primo terzetto di tutor di questa prima edizione del nuovo show musicale di Carlo Conti per Rai1 The Band, la cui prima puntata è prevista per venerdì 22 aprile 2022 in prima serata su Rai1.