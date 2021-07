The Bad Guy, Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi protagonisti della nuova serie tv Amazon Prime Video Italia

Un pubblico ministero che combatte la mafia, accusato di essere a sua volta un mafioso e pronto a mettere in atto un piano per vendicarsi. Si presenta così The Bad Guy la nuova serie tv originale di Amazon Prime Video Italia che promette di unire il crime drama con la dark comedy. Presentato come un “crimedy” durante l’evento Amazon in cui sono state annunciate diversenovità in arrivo tra fine 2021 e il 2022, The Bad Guy inizia a prendere forma, con la prima foto ufficiale (in apertura d’articolo) e l’annuncio dei suoi protagonisti.

La serie tv, che nel 2022 sarà in oltre 240 paesi del mondo, vedrà Luigi Lo Cascio nel ruolo del protagonista, il pubblico ministero Nino Scotellaro, mentre accanto a lui, protagonista femminile della serie nei panni di Luvi, ci sarà Claudia Pandolfi. Se quest’ultima è abituata al mondo della serialità italiana da Distretto di Polizia al recente Tutta colpa di Freud sempre con Amazon, per Lo Cascio si tratta del primo ruolo da protagonista in una vera esperienza seriale dopo la miniserie/film La Meglio Gioventù e Il Sogno del Maratoneta.

Al centro di The Bad Guy la storia di Nino Scotellaro (Lo Cascio) che per tutta la vita si è dedicato alla lotta alla mafia nel suo ruolo di pubblico ministero in Sicilia. La sua vita cambia in modo repentino quando viene accusato di essere a sua volta un mafioso, proprio quelli che aveva sempre combattuto. Non riuscendo a provare la sua innocenza, condannato e sbattuto in carcere, Nino decide di preparare un piano machiavellico per vendicarsi diventando realmente quel “bad guy” quel cattivo cui è stato trasformato suo malgrado.

The Bad Guy è prodotto da Indigo Film per Amazon, scritto da Ludovica Rampoldi (Gomorra – La serie, 1993/1994), Davide Serino (1992/1993; The Comedians), Giuseppe G.Serino (Gli Uomini d’oro) e diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G.Stasi.

La serie, in arrivo nel 2022, fa parte delle nuove produzioni italiane della piattaforma come Bang Bang Baby, Prisma, Everybody Loves Diamonds, il film documentario su Laura Pausini che promettono di ampliare l’anima locale di Amazon portando storie italiane al pubblico di tutto il mondo.