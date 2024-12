Durante la presentazione della di The Bad Guy 2, dal 5 dicembre su Prime Video, abbiamo incontrato Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi e Stefano Accorsi, rispettivamente Nino Scotellaro/Balduccio Remora, Luvi Bray e la novità di stagione l’agente Stefano Testanuda un personaggio che irrompe sul finire del primo episodio della seconda stagione e lascerà tutti senza parole.

Testanuda è uno spietato agente dei servizi segreti che viene chiamato per risolvere situazioni spiacevoli. “Si chiama Stefano…c’è qualche affinità?” abbiamo chiesto scherzando ad Accorsi che ha risposto: “Spero di si”. “Ma no!” ha reagito Claudia Pandolfi “Sei atroce, inaccettabile”.

“Parrucche bionde e personaggi negativi sono qualcosa di estremamente liberatorio” ha detto Stefano Accorsi. “Devo dire che è stato un incontro bellissimo con questi registi con questo cast. Con Claudia con cui già avevo lavorato. Con Luigi mai prima, ma non abbiamo praticamente scene insieme. Penso sia stato un modo bellissimo per entrare in questo universo con questo personaggio. Ciascuno di noi deve amare il proprio personaggio, quindi anche io ero abbastanza pazzo di questo uomo che è innamorato dello stato in senso vero. Si muove in quella zona di ambiguità in cui non c’è il confine tra legale e illegale, ma proprio tra giusto e sbagliato. Un personaggio disturbante”.

Per poter diventare Balduccio Remora, Nino Scotellaro doveva avere qualcosa di latente che lo portasse ad abbracciare anche facilmente questa sua nuova vita. “Un po’ è come se lo conoscesse” dice Lo Cascio “è come se l’avesse incontrato da bambino, su un campetto da calcio, ritrova un certo modo di stare al mondo estremo che ha poi trasportato nel suo lavoro di magistrato e che è riemersa con la maschera di Balduccio”. Invece del personaggio di Luvi Bray si fa fatica a parlare perché è una donna che “si muove sul filo, She’s a woman on the wire, davanti a se’ vede questo traguardo con la scritta love forever”. Una donna che usa spesso il monopattino un mezzo di trasporto che in qualche modo la rappresenta, arriva dritto, è agile, silenzioso e necessita di un certo equilibrio, un po’ come è Luvi. Ma per capirlo è necessario vedere i nuovi episodi di The Bad Guy 2.