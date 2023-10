L’annuncio è stato fatto da Flavio Briatore dal suo profilo Instagram. Torna in televisione The Apprentice, il programma andato in onda una decina di anni fa dalle frequenze di Cielo per la prima edizione e di Sky 1 per la seconda. Sarà ancora Briatore il Boss che dovrà decidere se il candidato manager potrà far parte della sua squadra di dirigenti, oppure no. Il tutto sotto l’egida del noto claim “sei fuori!“.

The Apprentice torna in tv, i dettagli

Briatore ha dunque annunciato il ritorno di questa trasmissione che andrà in onda nella prossima primavera su Rai2. Il tutto con la produzione della sempre più presente in Rai Fremantle. TvBlog ha indagato per scoprire ulteriori dettagli circa questo ritorno televisivo. Primo fra tutti il meccanismo del programma il cui scheletro sarà naturalmente il medesimo. Ci saranno dei giovani fra i 19 ed i 35 anni che dovranno misurarsi in tutta una serie di prove, che dovranno stabilire la loro attitudine a diventare un manager.

Verranno messe in piedi due squadre, con uomini e donne, che dovranno affrontarsi per riuscire ad ottenere degli obbiettivi che verranno fissati di puntata in puntata. Questa nuova serie di The Apprentice, il cui titolo non è detto che resti il medesimo, sarà composta da sei puntate. Veniamo ora a scoprire la collocazione del programma. In quale serata cioè la trasmissione verrà trasmessa.

La collocazione, quando

Abbiamo appreso dallo stesso Briatore che il programma andrà in onda su Rai2. La collocazione prevista sarà quella della domenica sera. The Apprentice si presta infatti ad essere un programma di prima serata da un ora e mezza. La collocazione della domenica sera appare per questo motivo ideale, in quanto è prevista in seconda serata su Rai2 la messa in onda della Domenica sportiva. La partenza della versione Rai di The Apprentice è prevista al momento verso la fine di febbraio 2024.

Il meccanismo

Nel corso di questa terza edizione di The Apprentice, la prima in Rai, è prevista la presenza di alcune celebrità che diventeranno in qualche modo parte integrante del programma. Andranno cioè ad interagire con i concorrenti in gara. Ogni settimana la squadra perdente perderà un suo componente, fino poi alla sesta ed ultima puntata che incoronerà il concorrente vincente. Quello che poi entrerà effettivamente nella squadra di manager dello stesso Briatore.

Chi volesse partecipare al programma ed ha un’età compresa fra i 19 ed i 35 anni può inviare la richiesta di partecipazione completa del proprio curriculum a: “TheapprenticeItalia@fremantle.com“. Appuntamento dunque con la terza edizione, la prima in Rai, di The Apprentice Italia dalla fine di febbraio, la domenica sera su Rai2. Naturalmente con il “Boss” alias Flavio Briatore.