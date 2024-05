La finale di Eurovision 2024 è stata l’occasione per gli artisti per dire qualcosa in diretta, tra appelli e prese di posizione

La Grand Final di Eurovision 2024 è all’insegna dell’imprevedibilità. Dopo tutto quello che è successo negli ultimi giorni, con la squalifica di Joost Klein dei Paesi Bassi e la crescente indignazione della varie delegazioni per la condotta dell’EBU in merito alla presenza di Israele – con i portavoce di Norvegia e Finlandia che hanno rimesso il mandato per protestare contro il genocidio a Gaza – la diretta tv si annuncia piuttosto agitata. E con la trasmissione in corso c’è poco che l’EBU possa fare.

Se la sfilata delle Bandiere è andata bene, senza grandi intoppi (se non con i volumi dell’Arena abbassati al passaggio di Eden Golan da Israele), le esibizioni hanno visto qualche sorpresa.

Pace e libertà per l’Ucraina

Le prime sono state le artiste ucraine, Alyona Alyona e Jerry Heil, che al termine della loro applauditissima Teresa & Maria, hanno lanciato un appello per il loro paese.

“Unity for the world. Peace and freedom for Ukraine”

hanno detto alla fine del loro pezzo. Un messaggio di pace e di unità che non potrà suscitare grandi polemiche. Non è la prima volta che gli artisti ucraini inneggiano al proprio paese: ricordiamo l’orgoglioso Slava Ukraine e gli inviti a sostegno di Mariupol della Kalush Orchestra a Torino nel 2022.

L’invito all’amore della Lituania per Eurovision 2024

Anche Silvester Belt ha colto l’occasione per dire qualcosa al termine della sua Luktelk:

“Grazie Europa! Il rosso indica l’amore. Diffondete l’amore nel mondo”.

Il messaggio di Bambie Thug

C’era grande attesa per l’esibizione di Bambie Thug, che aveva mancato le prove generali per un non meglio specificato problema sorto dietro le quinte. “Love will always triumph hate” ovvero “L’amore trionferà sempre sull’odio” ha urlato l’artista. Niente che EBU possa contestare. Intanto è ricomparso il trucco sulla guancia…

L’appello di Jolanda

La cantante portoghese, in gara con la bellissima Grito, chiude con una speranza: “Peace will prevail”. La pace avrà la meglio.

Gli armeni con le magliette di Joost

Al termine della applauditissima esibizione dell’Armenia, la regia di SVT si è ritrovata a inquadrare un gruppo di sostenitori armeni con le bandiere sventolanti. E fin qui tutto normale. I tre, però, indossavano anche delle magliette con l’immagine di Joost Klein per Eurovision. E immaginiamo che la regia sia rimasta un po’ sorpresa (e ‘fregata’ dal Cue Pilot…).