Dal prossimo 11 settembre arriva la versione autunnale del palinsesto del mattino di Rai1. Con essa parte anche la nuova serie di Tgunomattina, che perde la desinenza “estate” per raccogliere così pienamente l’eredità del nuovo volto di questo appuntamento quotidiano informativo del Tg1. Dopo gli ottimi ascolti di questa estate con Giorgia Cardinaletti e Valentina Bisti, da lunedì 11 settembre si passa alla versione stagionale di questo programma, che cambia e raccoglie i buoni frutti dell’edizione estiva. Ma vediamo insieme come sarà il nuovo Tgunomattina.

Come sarà Tgunomattina e chi lo conduce

Partiamo dalla conduzione del nuovo Tgunomattina che sarà affidata, a turnazione, a Maria Soave e Micaela Palimieri. Il programma partirà subito alle ore 6:35 ereditando lo spazio della Rassegna stampa. Tgunomattina verrà coordinato da Filippo Gaudenzi. Saranno due ore di morning news, con veloci flash informativi, interviste, collegamenti, con le classiche edizioni del Tg alle 7 e alle 8. Il tutto fatto in maniera veloce, snella e puntuale, cosi come deve essere un appuntamento di questo tipo e a quest’ora.

Le novità autunnali del Tg1

Giorgia Cardinaletti, che ha lanciato questa nuova formula, torna a condurre l’edizione principale del Tg1 delle ore 20 e a condurre dirette importanti insieme a Laura Chimenti ed Emma D’Aquino. Le novità autunnali del Tg1 non si fermano alla nuova edizione di Tgunomattina, ma vedono l’assegnazione degli Speciali a Maria Luisa Busi. Le dirette istituzionali saranno a cura di Elisa Anzaldo. Il nuovo capo della redazione economia del Tg1 è Michele Renzulli, mentre dal Tg3 sono in arrivo Valentina Antonello e Nathania Zevi.

Tgunomattina dunque si prepara all’autunno con una versione rinnovata, al passo con i tempi, per cercare di contrastare la Prima pagina del Tg5. Perchè è con questa che dovrà confrontarsi e non di certo con il Viva Rai2 di Fiorello che fa un altro tipo di mestiere. Partenza dunque anticipata alle 6:35 per trainare immediatamente il pubblico verso l’edizione delle ore 7 del Tg1 e di conseguenza poi tutto il resto del programma. Che prima doveva compiere una scalata non indifferente per portare al Tg1 delle ore 8 il pubblico che Canale 5 si era già in qualche modo coccolato.