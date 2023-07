Termina venerdì il primo ciclo di Tgunomattina estate. Il programma d’informazione giornalistico che da il buongiorno ai telespettatori di Rai1 chiude questa prima fase. Una fase che è stata una specie di esperimento televisivo in vista dell’autunno, quando il programma prenderà stabilmente lo spazio del primo mattino di Rai1. Terminata e tramontata la vecchia scansione di Unomattina, il programma che ha dato la sveglia per decenni ai telespettatori, si è deciso, giustamente, di cambiare.

Un programma curato dalla redazione del Tg1 che vuole dare una visione più moderna e al passo con i tempi, del significato di informazione televisiva di oggi. Lo fa in questo caso con un prodotto il cui ritmo diventa fondamentale. A quell’ora il pubblico televisivo cambia velocemente e occorre soddisfare la fame di notizie di chi sta per uscire di casa. La concorrenza con la Prima pagina del Tg5 diventa stringente, quindi è necessario arrivare prima. Dopo la poca fortunata esperienza invernale, si è deciso il cambio di passo con l’avvento alla direzione del Tg1 di Gianmarco Chiocci. Un cambio che ha significato rifare l’immagine al programma, in vista della nuova stagione tv.

Come cambieranno gli spazi del primo mattino Rai1 in autunno

Nel caso specifico da settembre con l’avvio dell’edizione invernale di Tgunomattina, ci saranno delle modifiche alla scansione del programma. Verrà prima di tutto ridotta drasticamente la rassegna stampa delle sei e mezza, ora troppo lunga e dispersiva. Sia di pubblico che di tempi. Ecco allora che questa rassegna durerà massimo quindici minuti. In quella mezz’ora, spazio dunque fin da subito alle notizie, con un ritmo veloce, come giusto che sia per quel tipo di pubblico. Poi Tg1 delle ore 7, pure questo veloce e rimato, quindi fra le 7.20 e le 8 spazio agli approfondimenti, ma senza essere dispersivi. Il tutto sempre con i flash di notizie all’agguato.

A Tgunomattina Estate, Valentina Bisti sostituisce Giorgia Cardinaletti

Prima però del nuovo appuntamento autunnale, Tgunomattina estate prosegue la sua cavalcata estiva. Dopo questa prima fase con Giorgia Cardinaletti, ora il testimone passa ad un altra brava conduttrice del Tg1. Si tratta di Valentina Bisti che da lunedì 17 luglio 2023 condurrà Tgunomattina estate fino al termine dell’edizione in corso.

Valentina è stata già conduttrice in passato di Unomattina e ora è fra i volti del Tg1 delle ore 13:30. L’abbiamo vista anche a Linea blu, sempre su Rai1. Spetterà dunque a lei condurre Tgunomattina estate da lunedì prossimo.