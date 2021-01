“The Winner is Paolo Dell’Oca… Non so chi sia… Felicitazioni… Non so neanche se la vittoria sia nel fatto di essere citato da me. Se è così, si accontentano davvero di molto molto poco”.

Così Enrico Mentana annuncia il vincitore della Tombola Social di Propaganda Live al termine dell’edizione delle 20 di lunedì 4 gennaio 2021. La citazione del nome da parte del direttore Mentana nel corso del Tg è davvero uno dei premi messi in palio da Diego Bianchi e la sua squadra per quanti hanno partecipato alla ‘Tombolata’ via tv e Twitter organizzata per la puntata speciale di Capodanno. E il direttore lo sa bene, pur celiando con quel suo tipico (para)understatement.

“Ho un adempimento che mi chiede di svolgere il nostro generale di collegamento con Propaganda Live, che è Celata tanto per interderci, ovvero dire chi ha vinto quella Tombola di Capodanno”

precisa il direttore Mentana, che così occupa il tempo solitamente dedicato ad annunciare i programmi della serata.

1

Tornando alla tombolata, direi che resta difficile da dimenticare, con Valerio Mastandrea al cartellone, una ‘smorfia’ inventata di sana pianta per non scontentare nessuna delle tante tradizioni legate ai numeri estratti e soprattutto con il direttore di rete, Andrea Salerno, a fare da voice over e da ‘deus ex machina’ del sorteggio dei numeri, per una serie di siparietti con Mastandrea che hanno dato davvero l’impressione di stare a casa con gli amici a passare un Capodanno diverso da sempre e che speriamo resti unica, come del resto gli stessi protagonisti dello speciale si augurano. Altro augurio di Bianchi, l’ingresso nel Guinness dei Primati per gli oltre 300.000 partecipanti alla tombolata online: ad aver scaricato la scheda per partecipare, infatti, sono state quasi 303.000 persone: un programma che è una comunità, non solo una ‘community’.

La citazione da parte di Mentana come premio in palio per la Tombola (insieme alla sagoma in platea e la partecipazione in studio appena sarà possibile – con tanto di possibilità di rinunciare, opportunità data a chi ha fatto Tombola) ha un doppio valore: da una parte è l’ennesima dimostrazione dello spirito goliardico che anima Propaganda Live e anche quella sua capacità di pensare ‘out of the box’, dall’altra restituisce un senso di ‘comunità’ di rete, che passa anche per una ‘rigida’ gerarchia tra Tg e Rete, rappresentato da quel riferimento al ‘generale di collegamento’ tra struttura informativa e contenuti d’intrattenimento. Comunque sia, la citazione a margine del Tg del vincitore della Tombola Social di Propaganda Live lo trovo un crossover curioso: in fondo gli argini tra Tg e intrattenimento sono sempre più sottili e almeno qui il crossover si consuma nello spazio dedicato alla rete e non nel racconto delle notizie. Ma questa è un’altra storia.