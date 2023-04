Il pomeriggio di Canale 5 cambia veste: tranquilli, nessuno scoop o rivoluzione in casa della rete ammiraglia Mediaset, ma solo una necessità che di tanto in tanto di rende necessaria con il sopraggiungere delle giornate festive. Perché oggi, lunedì 10 aprile 2023, non vanno in onda Terra Amara, Uomini e Donne, Un altro domani e Pomeriggio 5.

Il motivo sta nella data: oggi è infatti Lunedì dell’Angelo, noto anche come Pasquetta, dunque un giorno festivo. E come spesso accade, Canale 5 preferisce mettere in pausa alcuni dei suoi programmi di day time. Succede per la soap turca, per quella spagnola e per il dating show di Maria De Filippi.

Non succede, invece, per Beautiful, che va invece in onda regolarmente dalle 13:40. Alle 14:10, quindi, al posto di Terra Amara va in onda il film in prima tv “Adeline”. Basato su una storia vera, la pellicola raccolta la storia di un cavallo “speciale”, che stravolge la vita di una piccola comunità del Midwest riportando felicità e speranza.

Finto il film, alle 16:10, va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, seguito da un altro film-tv, della collana di Rosamund Pilcher: in “Incontro con il passato”, Sienna Summer, giovane avvocato a Bristol, riceve la proposta di matrimonio dal fidanzato Oscar, che però ignora importanti verità sul suo conto.

Il day time regolare dei giorni feriali di Canale 5 tornerà ad essere operativo domani, martedì 11 aprile, quando soap, reality e informazione (recuperabili su Mediaset Infinity) saranno nuovamente presenti in palinsesto. Il tutto, in attesa della partenza de L’Isola del Famosi 2023 e della sua striscia quotidiana, che partirà martedì 18 aprile, il giorno dopo l’esordio della nuova edizione in prima serata. Il reality, quindi, prenderà il posto nel pomeriggio di Canale 5 di quella fascia occupata fino alla settimana scorsa dal Grande Fratello Vip, andando così a completare il day time primaverile della rete.