Anche oggi, sabato 9 dicembre 2023, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate. Anche questa settimana, Canale 5 ha deciso di mandare in onda la soap in prima serata.

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata 9 dicembre

Sermin (Sibel Taşçıoğlu) è incredula e, alla gioia di riabbracciare la figlia, si aggiunge quella di sapere che oltretutto Betul (İlayda Çevik) ha ricomprato per loro la casa accanto alla villa degli Yaman. Intanto, Fikret (Furkan Palalı) cerca invano di appianare i dissensi con Demir (Murat Ünalmış).

Sevda (Nazan Kesal), invece, propone a Umit (Hande Soral) di lasciare Cukurova per iniziare una nuova vita insieme. Sermin rivela a Betul che Demir ha avuto una relazione con Umit, e che quest’ultima è la figlia di Sevda. Betul decide quindi di avvicinarsi alla dottoressa.

Umit rivela a Zuleyha di essere incinta, e lei le risponde che Demir le porterà via il figlio e lo cresceranno insieme ai due fratellini. Tornata a casa, ne discute con Sevda, la quale poi cerca di convincere Umit a fuggire a Istanbul. Saniye (Selin Yeninci) inizia a sospettare di Cumali, vedendolo parlare spesso con la piccola Uzum (Neva Pekuz).

Demir scopre che Zuleyha ha venduto le sue quote dell’azienda a un avvocato, cha ha fatto da tramite fra lei e il vero compratore e parte per Istanbul per cercarlo e provare a ricomprarle, ma poi ipotizza che forse è stato Fikret (Furkan Palalı) ad acquistare le quote e lo affronta.

