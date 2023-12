Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, venerdì 8 dicembre 2023, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate. Anche questa settimana, Canale 5 ha deciso di mandare in onda la soap in prima serata.

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata 8 dicembre

Demir (Murat Ünalmış) raggiunge Umit (Hande Soral) con l’intenzione di ucciderla per poi suicidarsi, ma Zuleyha riesce a dissuaderlo. Marito e moglie rientrano insieme alla tenuta e le cose sembrano essere tornate alla normalità. Il giorno seguente, Zuleyha e Sevda (Nazan Kesal) vengono portate in gendarmeria in seguito ad una denuncia di omicidio. Le autorità indagano e cercano il cadavere in questione, ma, non trovando niente, decidono di rilasciare le due donne. Nel frattempo, Betul (İlayda Çevik), figlia di Sermin, si presenta a sorpresa alla tenuta Yaman.

