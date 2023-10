Anche oggi, sabato 7 ottobre 2023, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Canale 5 Terra Amara: trama, cast, orario e come vedere la nuova serie turca di Canale 5 La serie racconta la storia di Züleyha (Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata 7 ottobre

Durante la grande festa di nozze organizzata da Zuleyha per onorare una tradizione introdotta da Hunkar (Vahide Perçin), Cetin (Aras Şenol) e Gulten (Selin Genç) si sposano, ma Rasit (Şahin Vural) non si presenta, abbandonando Fadik (Polen Emre).

Zuleyha ha ormai sostituito la figura di Hunkar, Demir (Murat Ünalmış) si fida di lei poiché in Zuleyha vede le capacità necessarie per portare avanti i valori della madre. Nel frattempo Behice (Esra Dermancıoğlu) incarica Nimet di scoprire chi si è impossessato del denaro prelevato da Yilmaz (Uğur Güneş) poco prima di morire.

Fekeli (Kerem Alışık) domanda a Fikret (Furkan Palalı) quali sono i motivi che lo hanno spinto a sfregiare la lapide di Adnan Yaman (Osman Kabakçı) e l’uomo afferma di averlo fatto perché Adnan ha causato dolore a molte persone. Fekeli non è convinto della risposta e sospetta che dietro a un gesto simile si nascondano altre motivazioni. Infine Zuleyha trova una lettera in cui Adnan, il padre di Demir, risponde a una donna che dichiara di essere incinta di suo figlio.

Nel frattempo, dopo l’ennesimo rimprovero maleducato di Behice nei confronti di Nazire (Teksin Pircanli), Fekeli decide di allontanare la donna dalla villa per mandarla a vivere in un modesto appartamento. Mujgan (Melike İpek Yalova) affronta Umit (Hande Soral) per averla messa a capo del programma di vaccinazione, cosa che porterebbe la donna a viaggiare di villaggio in villaggio.

Fikret deve spiegare a suo zio perché abbia deciso di distruggere la lapide di Adnan Yaman. Mujgan, venuta a sapere che sua zia è stata cacciata di casa, si sfoga con lei per tutte le difficoltà che la vita le ha messo di fronte, non ultimo il rifiuto di sua madre di accoglierla negli Stati Uniti.

Terra Amara su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.