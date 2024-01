Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Terra Amara, anticipazioni puntata in prima serata di oggi, 7 gennaio 2024

Anche oggi, domenica 7 gennaio 2024, alle 21:20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Terra Amara, anticipazioni puntata 7 gennaio

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Quando Hakan (Ibrahim Çelikkol) capisce che il fratello è morto accidentalmente, decide di intervenire e salvare la vita a Fekeli (Kerem Alışık). Fingendo di perdere il controllo della sua auto, urta quella di Fekeli e lo convince a farsi riportare alla villa da lui.

La mattina dopo, il postino consegna a Zuleyha un pacco. Dentro c’è l’anello di Demir (Murat Ünalmış) e un biglietto in cui l’uomo tranquillizza la famiglia scrivendo di stare bene e che presto tornerà. Il francobollo del pacco arrivato a Zuleyha da parte di Demir indica che è stato spedito dalla Siria, perciò Fikret (Furkan Palalı) parte con Cetin (Aras Şenol) alla volta di Laudicea, dove chiede aiuto a Sahap, un amico di vecchia data.

Alla tenuta si svolgono i preparativi per la consueta cerimonia di circoncisione dei bambini delle famiglie meno abbienti. Hakan chiede a Zuleyha di partecipare alle spese per la cerimonia. Lutfiye (Hülya Darcan) si rende disponibile per aiutare Saniye (Selin Yeninci) con la distribuzione degli abiti ai bambini, ma, quando arrivano alle baracche, le due donne vi trovano Sermin. Saniye, furiosa, confessa a Lutfiye le sue perplessità sugli intenti di Sermin.

Intanto, Betul (İlayda Çevik) fa in modo che l’azienda Yaman utilizzi i servizi dell’officina di Abdulkadir (Erkan Bektaş) e cerca invano di instillare dubbi a Zuleyha sul conto di Ercan che, fidato impiegato, potrebbe ostacolare il suo operato. Sermin ha deciso di organizzare la cerimonia di circoncisione ma Saniye non è d’accordo e la investe con il furgoncino, fratturandole una gamba. L’organizzazione dell’evento torna a Lutfiye, che riceve i complimenti per l’ottimo lavoro svolto.

Terra Amara su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.