Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Con la puntata di oggi, domenica 5 novembre 2023, alle 21:20 viene promossa in prima serata su Canale 5 la soap turca Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), solitamente in onda nel pomeriggio feriale della rete ammiraglia Mediaset. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 5 ALL’11 NOVEMBRE 2023 DI TERRA AMARA

Terra Amara, anticipazioni puntata 5 novembre

-La puntata finisce alle 00:20-

Gaffur (Bülent Polat) ha impegnato un terreno di Gulten (Selin Genç) e, raggirato, dovrebbe in cambio corrispondere una somma di cui non dispone. Gulten lo scopre e glielo rinfaccia. Cosa che fa anche Saniye (Selin Yeninci) cacciandolo di casa. Gaffur passa la notte alle baracche.

Zuleyha, reduce dall’incidente che ha avuto in seguito all’incontro con Fikret (Furkan Palalı), mente a Demir (Murat Ünalmış) sulla reale dinamica dello stesso, condividendo con Sevda (Nazan Kesal) il timore che Demir possa presto scoprire che è proprio Fikret la persona che lo sta perseguitando. Analoga preoccupazione condivide Fekeli (Kerem Alışık) con Luftiye (Hülya Darcan), che gli rivela di aver sempre saputo del torto subito da Safiye e Fikret da parte di Adnan Yaman (Osman Kabakçı), aggiungendo di conoscerne anche altri retroscena.

Demir annuncia a Zuleyha di avere una sorpresa per lei. Mujgan (Melike İpek Yalova) segue Fikret scoprendo il rifugio in cui lo stesso architetta le sue azioni di disturbo ai danni di Demir. Fikret è costretto a confessare a Mujgan di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman. Lutfiye svela a Fekeli che Safiye non era stata abusata da Adnan Yaman. Al contrario, se n’era perdutamente innamorata e voleva ricostruirsi una vita con lui.

Fekeli chiede a Lutfiye di trasferirsi nella sua villa in modo da provare a convincere Fikret ad abbandonare il desiderio di vendetta. Lutfiye arriva a Cukurova e si affeziona subito a Mujgan. Nel frattempo, Fikret contatta degli uomini poco raccomandabili per portare avanti il proprio piano. Sevda vorrebbe che Zuleyha e Demir tornassero a dormire nella stessa camera da letto visto che si dicono innamorati l’uno dell’altra,

Intanto Gaffur cerca di rientrare in casa propria e di parlare con la moglie, ma Saniye non vuole sentire ragioni. Sul giornale appare un articolo che mostra Demir e Zuleyha piu’ uniti che mai, decisi a sviluppare non solo la loro azienda, ma anche l’intera Cukurova. Questo sorprende sia Fikret che Umit i quali, per ragioni diverse, speravano che i due avrebbero divorziato.

Al contrario gli Yaman hanno rinsaldato il rapporto e Zuleyha è davvero innamorata di Demir il quale si incontra in segreto con Umit (Hande Soral) per porre fine alla loro relazione. L’uomo, però, viene scoperto da Sevda e lascia la questione in sospeso. Nel frattempo Fikret studia un piano per far saltare in aria i camion degli Yaman diretti in Europa, ma il piano fallisce. Zuleyha e Demir ormai considerano Sevda come una madre e parte della famiglia e per questa ragione decidono di darle la stanza di Hunkar (Vahide Perçin).

Terra Amara su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.