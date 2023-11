Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canae 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, sabato 4 novembre 2023, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata 4 novembre

-La puntata finisce alle 16:30-

Zuleyha sembra svanita nel nulla, ma un’idea di Sermin (Sibel Taşçıoğlu) dà una svolta alle ricerche: i cani addestrati la trovano svenuta con una trappola che le blocca la gamba. Zuleyha non ha riportato ferite gravi, ma il trauma le ha cancellato la memoria e lei non ricorda perché fosse andata nel bosco, ma ricorda quello che ha provato, e confessa a Demir di amarlo.

Si abbandonano a un lungo bacio che spezza il cuore a Umit. Mujgan (Melike İpek Yalova) ha saputo da Bathiar di Monika, una vecchia fidanzata di Fikret (Furkan Palalı) che ha tentato il suicidio due anni prima, così affronta Fikret e chiude la relazione con lui. Gulten (Selin Genç) scopre da Ismail che Gaffur (Bülent Polat) ha impegnato l’atto di proprietà delle terre intestate a lei, come garanzia per chiedere un prestito a Ismail, soldi che gli servivano per accelerare il visto per la Germania, ma ora Ismail è intenzionato a riscattare le terre, perché Gaffur non gli ha mai restituito i soldi.

Gulten non rivela niente a nessuno, ma tutti hanno notato che qualcosa non va. Zuleyha è in ospedale vittima di un’amnesia che non le permette di ricordare nulla dell’incidente. Demir (Murat Ünalmış) le è accanto e mentre lei gli confessa il suo amore, lui è colto dai sensi di colpa per il male che le ha fatto. Il mattino seguente, Cukurova si sveglia tappezzata da manifesti che vogliono screditare il buon nome del defunto Adnan Yaman (Osman Kabakçı). Demir ordina ai suoi dipendenti di farli sparire.

Mujgan (Melike İpek Yalova) capisce che c’è qualcosa tra Demir e Umit (Hande Soral) e decide di parlarne con lei. Sermin (Sibel Taşçıoğlu), dopo aver indagato e scoperto che Demir non è stato ad Ankara, viene smentita bruscamente dallo stesso Demir e da Umit che gli fornirà un alibi.

Zuleyha esce dall’ospedale, accompagnata da Sevda (Nazan Kesal) e Demir. Arrivati a villa Yaman, trovano affissi sulle mura esterne gli stessi manifesti che erano in città. Demir perde il controllo, mentre Zuleyha confessa a Sevda che le è tornata la memoria e sa chi è il colpevole.

