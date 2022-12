Anche oggi, sabato 31 dicembre 2022, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Canale 5 Terra Amara: trama, cast, orario e come vedere la nuova serie turca di Canale 5 La serie racconta la storia di Züleyha (Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Terra Amara, anticipazioni puntata del 31 dicembre 2022

ATTENZIONE: LA PUNTATA FINISCE ALLE 16:30

Nonostante l’intermediazione di Hunkar (Vahide Perçin) e Fekeli (Kerem Alışık), Yilmaz (Uğur Güneş) e Demir (Murat Ünalmış) non trovano un accordo per sancire la fine delle ostilità, anzi dopo il loro incontro sembra guerra aperta. Nonostante ciò, Fekeli nutre ancora delle speranze e cerca di rassicurare Hunkar sulla possibilità di risolvere le controversie.

Gulten (Selin Genç), intanto, è uscita dall’ospedale e Demir per ringraziarla di non aver detto di essere stata colpita da lui durante la lite con Yilmaz, decide di regalarle un appezzamento di terra. Inoltre, durante una riunione di lavoro, Demir scopre che alcuni uomini stanno speculando sul mercato delle arance, col rischio di affamare gli agricoltori di Cukurova, così su consiglio di Hunkar decide di intervenire acquistando lui tutto il raccolto, ma scopre che qualcun altro l’ha anticipato: Yilmaz.

Gaffur (Bülent Polat) vive come un’ingiustizia il fatto che Gulten sia la proprietaria del terreno e non lui, ma Saniye (Selin Yeninci) lo aiuta a scorgere l’opportunità di beneficiare della situazione. L’intuizione con cui Yilmaz ha salvato i produttori di arance lo rende celebre, viene intervistato e le sue parole non lasciano indifferente nessuno, tanto meno le due donne della sua vita.

Demir paga un uomo perchè manometta i freni dell’auto di Yilmaz, ma il giorno seguente, sarà Mujgan a prendere quell’auto. Per caso, Zuleyha la vede al volante e sale in auto per parlarle. Poco dopo le due finiscono fuori strada, ma Yilmaz le trova, grazie all’informazione avuta da Sabahattin. Demir riceve un’informazione inesatta, che indispettisce Hunkar, e che lo fa tremare dalla paura: teme che sua moglie possa essere vittima della sua vendetta.

