Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, sabato 3 febbraio 2024, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Terra Amara, anticipazioni puntata 3 febbraio

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

Dopo la proposta di Fikret (Furkan Palalı) a Betul (İlayda Çevik), Sermin (Sibel Taşçıoğlu) vuole organizzare una festa di fidanzamento per dimostrare agli abitanti di Cukurova che i futuri sposi si amano e sono felici. Fikret, però, è tutt’altro che sereno: non vorrebbe sposare Betul (İlayda Çevik) perché é innamorato di Zuleyha.

Intanto, Abdulkadir (Erkan Bektaş) ordina a Vahap (Ergün Metin) di tornare a Izmir, visto che le sue azioni hanno incrinato i rapporti con il suo complice Hakan-Mehemet (Ibrahim Celikkol). La festa di fidanzamento è molto apprezzata da tutti gli ospiti.

Vi partecipa anche Hakan-Mehemet, invitato dal sindaco, che stringe la mano a Fikret. ma mentre tutti sono alla festa, Vahap fa irruzione nella tenuta degli Yaman. Quando Gaffur (Bülent Polat) si reca in cucina per mangiare qualcosa, sente dei rumori sospetti al piano di sopra e decide di andare a controllare.

Durante la festa di fidanzamento tra Fikret e Betul, arriva la notizia che dei ladri si sono introdotti a villa Yaman e che, sorpresi da Gaffur, lo hanno ferito e sono fuggiti. Zuleyha, Hakan-Mehemet, Cetin (Aras Şenol) e Gulten (Selin Genç) si precipitano in ospedale per accertarsi delle condizioni di Gaffur che, per fortuna, è solo stato ferito in modo superficiale a una gamba. Intanto, finita la festa, Fikret e Lutfiye si recano a villa Yaman dove Zuleyha e Hakan-Mehemet stanno verificando, con la polizia, la situazione.

