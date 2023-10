Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, sabato 28 ottobre 2023, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi, in attesa del ritorno in autunno dei suoi programmi del daytime. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 23 AL 28 OTTOBRE 2023 DI TERRA AMARA

Terra Amara, anticipazioni puntata 28 ottobre

-La puntata finisce alle 16:30-

La lettera anonima di Fikret (Furkan Palalı) è indirizzata al fratello, e viene trovata da Sevda (Nazan Kesal). All’interno sono elencate tutte le vergognose azioni commesse da Adnan Yaman (Osman Kabakçı), tra cui il fatto di avere violentato una donna e ripudiato il suo figlio illegittimo.

Dopo aver letto la lettera, Zuleyha consiglia a Demir (Murat Ünalmış) di mantenere la calma, ma il marito non vuole sentire ragioni: è determinato a trovare l’uomo che l’ha preso di mira e a fargliela pagare. Così, si reca da Fekeli (Kerem Alışık) per chiedergli un consiglio. Saniye (Selin Yeninci), Gaffur (Bülent Polat), Gulten (Selin Genç) e Nur vogliono far riappacificare Fadik (Polen Emre) e Rasit (Şahin Vural).

Intanto Demir decide di fare una dichiarazione pubblica sui giornali, per denunciare le calunnie anonime mosse contro suo padre Adnan Yaman. Mujgan (Melike İpek Yalova) e Umit (Hande Soral) decidono di metter da parte i loro dissapori professionali e cenano insieme. Scoprono cosiì di avere molto in comune e gettano le basi di una nuova amicizia.

Tornando a casa Umit trova Fikret al buio, ubriaco e in piena crisi di identità. Fikret racconta a Umit del sabotaggio al caseificio Yaman e di quello che è successo con Fekeli. Sevda e Zuleyha con preoccupazione apprendono dal giornale il comunicato di Demir. Temendo ripercussioni Zuleyha prova a far ragionare il marito.

Fekeli trova Fikret fuori di sé e cerca di aiutarlo a superare le ombre del passato. Zuleyha, preoccupata per la reputazione degli Yaman, chiede a Saniye di indagare in merito alla lettera anonima in cui si parla di un figlio illegittimo di Adnan Yaman. Si risale, così, a Sesma, una ex dipendente della tenuta che Zuleyha e Sevda vanno a trovare e che rivela loro di come una sera Adnan avesse cacciato una donna che gli chiedeva sostegno per il suo bambino. Sevda comprende che questo bambino era il figlio illegittimo di Adnan Yaman che lei credeva mite e compassionevole e se ne rammarica.

Terra Amara su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.