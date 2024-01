Terra Amara, anticipazioni puntata in prima serata di oggi, 28 gennaio 2024

Ecco cosa succede oggi in Terra Amara, la soa opera di Canale 5 ambientata in Turchia negli anni Settanta

Anche oggi, domenica 28 gennaio 2024, alle 21:20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra Amara (“Bir Zamanlar Çukurova” il titolo originale), la soap opera turca che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda nei suoi pomeriggio dall’estate del 2022. Terra Amara è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022 su Atv, per un totale di 423 puntate.

Terra Amara, anticipazioni puntata 28 gennaio

La serie racconta la storia di(Hilal Altınbilek), che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. La protagonista affronta perdite, gioie e colpi di scena che estendono il racconto anche alle persone che incontra lungo la sua vita, in particolare alla famiglia Yaman, ricca proprietaria di una tenuta.

-La puntata finisce alle 23:30-

A Cukurova arriva Vahap (Ergün Metin), fratello di Abdulkadir (Erkan Bektaş), un uomo violento di cui Hakan-Mehemet (Ibrahim Celikkol) si fida poco. Alla villa, Sermin (Sibel Taşçıoğlu) fa entrare dei venditori ambulanti. Approfittando del cancello aperto, Adnan (Ahmet Doğan) esce per giocare con uno dei bambini e quando i venditori ripartono, Adnan parte con loro.

Nel frattempo, Betul (İlayda Çevik) è decisa a lasciare il suo posto nell’azienda Yaman perché si sente umiliata da Zuleyha, ma Sermin la convince a non arrendersi. Tra Sermin e Fusun (Yeliz Doğramacılar) si accende una lite, quando Sermin vede arrivare a villa Yaman l’amica, proprio con l’auto che lei era stata costretta a restituire. Intanto Zuleyha torna a casa con un regalo per Adnan e chiede a Fadik (Polen Emre) di chiamarlo. Il bambino però, sembra essere sparito nel nulla.

Arrivano a villa Yaman sia Fikret (Furkan Palalı) che Hakan-Mehemet. Fikret è convinto che Adnan sia stato rapito dal fantomatico Hakan Gumusoglu e suggerisce a Zuleyha di andare in procura a denunciare la scomparsa. Hakan-Mehemet, intanto, si attiva con i suoi uomini per ritrovare il bambino. Mentre tutti sono mobilitati nelle ricerche, Adnan si trova in un accampamento rom, insieme al suo nuovo amico Puskul che ha conosciuto e seguito di nascosto.

È Hakan-Mehemet a trovare e riportare a casa Adnan. La visibile gratitudine di Zuleyha nei confronti di Hakan-Mehemet tuttavia, alimenta il sentimento di rivalità tra Hakan-Mehemet e Fikret. Dopo che la polizia fa irruzione all’interno di un albergo di Mersin alla ricerca di una giovane coppia scomparsa da giorni, sul giornale esce un articolo accompagnato da una fotografia che mostra Fikret e Betul all’interno dello stesso albergo. La notizia di una relazione clandestina tra i due fa il giro di Cukurova e Sermin tenta di convincere Fikret a sposare Betul per non rovinare la reputazione di entrambe le famiglie.

Terra Amara su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity, infatti, non solo è possibile vedere le puntate in diretta streaming, ma anche recuperare quelle già andate in onda. Cliccando qui potete seguire la diretta di Canale 5; a questo link, invece, la pagina ufficiale della serie tv, dove è possibile recuperare tutti gli episodi.